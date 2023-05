Nieuwe regelingen om flexwoningen te realiseren

Sinds vorige week kunnen gemeenten en investeerders zich aanmelden voor een regeling om financiele risico’s bij flexwoningen af te dekken. Ook is er een nieuwe stimuleringsregeling bij het realiseren van deze tijdelijke huisvesting voor de komende vier jaar. De gemeente Delft levert de eerste flexwoningen via het Rijkstvastgoedbedrijf op en onder meer Goes gaat bouwen aan een ‘flexcity’.

Dat schrijft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een Kamerbrief over de stand van zaken van het programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting. Hij meldt dat in 2022 circa 4200 woningen zijn gerealiseerd en dat de verwachting voor 2023 richting de 12.000 flexwoningen stijgt.

Maatregelen

In verband met de woningkrapte en de asielcrisis neemt het Rijk ondersteunende maatregelen om gemeenten, woningcorporaties en investeerders te helpen bij het realiseren van flexwoningen en risico’s af te dekken. In deze infographic is te zien welke acties zijn uitgevoerd en wat er nog gebeurt om de tijdelijke huisvesting te versnellen. In de brief van De Jonge staat nadere uitleg over de maatregelen.

Financiële herplaatsingsgarantie

Investeerders willen volgens de minister graag flexwoningen realiseren op tijdelijke locaties, maar zijn nu terughoudend en hebben behoefte aan zekerheid over vervolglocaties. Om meer zekerheden te bieden en deels tegemoet te komen in hun financiële risico’s is de Jonge met de VNG en Aedes overeengekomen om een financiële herplaatsingsgarantie aan te bieden aan investeerders.

De ministerraad accordeerde de contouren daarvan, waardoor het sinds vorige week mogelijk is voor gemeenten en investeerders om zich voor deze regeling aan te melden. Het Rijk stelt hiervoor 220 miljoen euro beschikbaar.

Stimuleringsregelingen

Het kabinet trekt in de Voorjaarsnota 2023 ruim 300 miljoen euro extra uit om flexwoningen meerjarig te kunnen ondersteunen. Het extra bedrag komt beschikbaar op verschillende momenten in de komende vier jaar. Gemeenten kunnen daarmee een bijdrage vragen voor hun project. De eerste ronde start na de zomer en moet 10.000 woningen opleveren.

Dit is een vervolg op de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen uit 2022, waarvoor 100 miljoen euro te verdelen was. Met de laatste toekenning in februari is de regeling volledig uitgekeerd en zijn ruim 8.300 woningen mogelijk gemaakt.

Aanvullend zijn er via de Regeling Huisvesting Aandachtgroepen (RHA) ook aanvragen ingediend voor 5.800 flexwoningen. Nog deze maand gaat de nieuwe ronde van de RHA open, waar ook tijdelijke woningen voor in aanmerking kunnen komen. Verder worden tot nu toe vanuit de Woningbouwimpuls (Wbi) 3800 flexibele woningen ondersteund.

Taskforce

Via de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting kunnen gemeenten ondersteund worden en wordt kennis gedeeld. Met behulp hiervan is een project in Delft binnen enkele maanden gerealiseerd. Het gaat om 84 woningen op een voormalig voetbalveld. De gemeente is de eerste die flexwoningen oplevert die via het Rijksvastgoedbedrijf zijn aangeschaft.

Flexcity

Goes tekende met minister De Jonge een intentieovereenkomst voor de verkenning van een Flexcity. Er komt een nieuwe gebieds- en woningbouwontwikkeling met modulaire bouw en voorzieningen. Tegelijkertijd houdt de gemeente ruimte vrij voor het plaatsen van flexwoningen op een later moment. De bedoeling is dat deze wijken qua aantal woningen makkelijk aanpasbaar zijn.

De Taskforce en het Expertteam Woningbouw van RVO helpen mee om de gebiedsontwikkeling vorm te geven. Ook Apeldoorn, Doetinchem en Almere onderzoeken op dit moment of een Flexcity in hun gemeenten kan worden ingepast.