Aankoop flexwoningen en uitbreiding noodopvang in asielcrisis

Amsterdam koopt 216 flexwoningen van het Rijk, waarvan de helft voor statushouders bestemd is. De gemeenten Stadskanaal en Groningen vangen tijdelijk asielzoekers op vanwege de drukte in het nabijgelegen aanmeldcentrum in Ter Apel. Breda breidt een noodopvang voor asielzoekers uit van 150 naar 500 plekken. De gemeente Schouwen-Duivenland verlengt de crisisopvang met een jaar.

De asielcrisis duurt voort. Een van de problemen is de achterstand in het huisvesten van statushouders, waardoor de asielketen stokt. Amsterdam maakt bekend deze maand de koopovereenkomst te tekenen voor 216 flexwoningen van het Rijk, de helft daarvan is voor statushouders.

De woningen moet eind volgend jaar klaar zijn en worden deels betaald door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). ‘Door deze flexwoningen te plaatsen kunnen we een huis bieden aan reguliere woningzoekenden en statushouders. Dat is nodig, want veel mensen in Amsterdam wachten op een huis,’ aldus woningbouwwethouder Van Dantzig.

2000 flexwoningen

In september vorig jaar gaf minister De Jonge de opdracht aan het Rijksvastgoedbedrijf om 2000 flexwoningen aan te schaffen. De afname door gemeenten liep niet direct storm, maar afgelopen september waren er nog 288 flexwoningen die het Rijk aanschafte over. Daarvan koopt de hoofdstad er nu dus 216.

Crisisnachtopvang

De gemeente Stadkanaal biedt crisisnachtopvang aan voor 200 asielzoekers, omdat in Ter Apel ‘opnieuw een zeer zorgelijke en schrijnende situatie is ontstaan’. De vluchtelingen kunnen slapen in verwarmde tenten, die tot eind januari blijven staan. ‘We zien het als onze verantwoordelijkheid om bij te springen,’ zegt wethouder Ingrid Sterenborg. ‘Ook al doen we al heel veel in onze gemeente als het gaat om de opvang van asielzoekers. Het liefst zou ik zien dat iedere gemeente in Nederland haar verantwoordelijkheid pakt, maar in de praktijk is dat helaas anders.’

Studentencomplex

In Groningen komt een crisisopvang in een studentenhuisvestingscomplex voor een periode van 3 maanden, waar asielzoekers langer kunnen blijven dan alleen de nacht. De opvang gaat vrijdag open en moet onderdak bieden aan 80 tot 100 asielzoekers uit onder andere Syrië, Eritrea, Somalië, Iran, Irak en Jemen. Ook Groningen geeft daarmee gehoor aan de oproep voor extra opvang om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

De gemeente vangt aan de Peizerweg 132 honderd asielzoekers op. Wethouder Manouska Molema: “We tonen ons solidair met @GemWesterwolde. Ter Apel is overvol. Mensen slapen op stoelen in wachtruimtes. Dat is niet humaan. We willen dat deze mensen fatsoenlijk de winter doorkomen.” pic.twitter.com/F7v4jEU6CP — Gemeente Groningen (@gem_groningen) December 6, 2023

Dilemma

Breda verlengt de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen in Breepark tot en met half maart 2024. Het aantal opvangplekken gaat van 150 naar 500 personen. Dit gebeurt op dringend verzoek van de staatssecretaris Van der Burg en het COA, meldt de gemeente. Het college kwam door het verzoek voor een dilemma te staan, aldus wethouder Arjen van Drunen.

‘Het druist namelijk in tegen eerdere afspraken met de buurt, waarvan we vinden dat we ons eraan moeten houden. Maar we willen de vluchtelingen en de gemeenten Ter Apel, Budel en hun inwoners niet aan hun lot over laten.’ Daarom werkt Breda mee ‘onder strenge voorwaarden’ en sprak extra veiligheidsmaatregelen af om overlast te voorkomen. ‘We zullen erop toezien dat die maatregelen worden waargemaakt.’

Een jaar langer

De crisisnoodopvang in Zierikzee blijft een jaar langer open dan gepland, tot 1 januari 2025. Het aantal plekken in de oude school wordt uitgebreid van 35 naar 43 door het inzetten van een extra lokaal. De crisinoodopvang werd al eerder verlengd door de hoge nood aan opvangplekken. ‘Nu, eind 2023, is de asielcrisis nog altijd niet opgelost. Vanuit het Rijk wordt deze nood vaak duidelijk gemaakt aan gemeenten,’ aldus de gemeente Schouwen-Duiveland. Daarom besloot het college tot verlenging.