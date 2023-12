Geld voor 9 gemeenten om winkelgebied aan te pakken

In het kader van de regeling ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ krijgen 9 gemeenten in totaal 26 miljoen euro om hun winkelgebied aan te pakken. Per gemeente gaat het om ongeveer 2,9 miljoen. De gemeenten gebruiken het geld bijvoorbeeld om winkel- en kantoorpanden zoveel mogelijk te centreren en het centrumgebied compacter te maken.

In veel gemeenten neemt de leegstand van winkels toe, waardoor winkelgebieden minder aantrekkelijk worden voor bewoners en bezoekers. Om dit aan te pakken, kunnen gemeenten aanspraak maken op de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden. In totaal zijn er 4 openstellingsperiodes.

Derde ronde

De huidige toekenning aan 9 gemeenten is de derde ronde van de regeling. Aan deze gemeenten wordt een bijdrage toegekend om hun winkelgebied of winkelstraat aan te pakken. Gemiddeld wordt per gemeente een bedrag van 2,9 miljoen euro beschikbaar gesteld, zo blijkt uit de Kamerbrief Impulsaanpak Winkelgebieden van minister Adriaansens aan de Tweede Kamer.

De 9 gemeenten die van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een bijdrage ontvangen zijn: Apeldoorn, Emmen, Enschede, Nissewaard, Sluis, Someren, Terneuzen, Waalwijk en Westervoort. Wat gemeenten doen met het geld is te lezen bij de resultaten van de derde ronde.

Gebiedsontwikkeling

Door de verplaatsing van het dierenpark in Emmen, ontstond er lege ruimte tussen 2 winkelgebieden. De gemeente gebruikt de bijdrage voor de gebiedsontwikkeling die het winkelcentrum verandert in een stadskwartier. Er komen kantoren, maatschappelijke functies, woningen, horeca en winkels bij elkaar. De omgeving krijgt meer groen, water en zitgelegenheid.

Waalwijk gebruikt het geld om een verouderd winkelcentrum met het oude centrum te verbinden. Onder meer door de monumentale jongensschool ertussen om te bouwen tot bibliotheek en horeca. De gemeente combineert de Impulsaanpak Winkelgebieden met de Woningbouwimpuls. Waalwijk richt daarmee de openbare ruimte opnieuw in met woningen, supermarkten en parkeerplekken.

Centreren winkelgebied

De gemeenten gebruiken het geld bijvoorbeeld om winkel- en kantoorpanden zoveel mogelijk te centreren en het centrumgebied compacter te maken. Overbodige panden of winkelvloermeters worden getransformeerd naar bijvoorbeeld huur- en koopwoningen of maatschappelijke voorzieningen, zoals een bibliotheek.

‘Winkelgebieden worden aantrekkelijker gemaakt door gevels te renoveren, aanloop- en wandelroutes te verbeteren en meer openbare zitplekken te realiseren. Verouderde winkelcentra worden aangepakt en in sommige gevallen worden gebieden autoluw, ’ zo schrijft de minister. En gemeenten bereiden zich ook voor op de effecten van klimaatverandering. ‘Zij planten meer groen, verbeteren de waterafvoer en creëren mogelijkheden om water op te slaan.’

Aanvraag

In totaal deden 14 gemeenten een aanvraag. Twee aanvragen werden goedgekeurd maar vielen buiten de boot, omdat het budget op was. Drie projectaanvragen zijn afgewezen omdat deze niet voldeden.

Voor de regeling is in totaal 100 miljoen euro beschikbaar. Voor de laatste ronde kunnen gemeenten een aanvraag indienen tussen 20 mei en 1 juli 2024. In deze ronde is 22 miljoen euro beschikbaar.

Eerdere subisierondes

In september 2022, tijdens de eerste opstellingsronde, ontvingen 11 andere gemeenten al een rijksbijdrage van 22 miljoen euro. In maart 2023, tijdens de tweede ronde, werd 18 miljoen euro toegekend aan 9 gemeenten.