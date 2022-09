Kwakkelende winkelcentra krijgen hulp van het Rijk

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in een eerste subsidieronde 22 miljoen euro beschikbaar gesteld aan 11 gemeenten om hun slecht draaiende winkelgebieden een impuls te geven.

Dat blijkt uit de recente Kamerbrief Impulsaanpak Winkelgebieden van minister Adriaansens aan de Tweede Kamer. Daarin informeert zij de Kamer over de uitkomst van de eerste openstellingsronde, die op 30 mei jl. om 12.00 uur sloot. De financieringsronde maakt deel uit van het programma Impulsaanpak Winkelgebieden, waar het kabinet vorig jaar in totaal 100 miljoen euro voor heeft uitgetrokken.

Leegstand aanpakken

Al jaren heeft de winkelbranche het moeilijk door vooral de opkomst van online winkelen. De lockdowns met verplichte winkelsluiting tijdens de coronapandemie hebben het er niet beter op gemaakt. Hierdoor is de leegstand van winkelpanden in met name de steden gestegen. Winkelcentra voor dagelijkse boodschappen deden het juist goed, omdat die winkels open mochten blijven. De landelijke verschillen in leegstand zijn groot, maar ook binnen gemeenten kan de ene winkelstraat het veel beter doen dan de andere.

Deze leegstand komt volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van winkelgebieden niet ten goede. Daarom heeft EZK in een eerste van vier ronden een totaal bedrag van 22 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gemeenten, die via sloop, nieuwbouw of renovatie van gebouwen en de openbare ruimte hun winkelgebieden een impuls willen geven.

11 gemeenten in eerste ronde

In de eerste openstellingsronde heeft EZK een bijdrage toegekend aan 11 gemeenten om hun winkelgebied of winkelstraat aan te pakken. Gemiddeld wordt per gemeente een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het totaal beschikbare bedrag van 22 miljoen euro voor deze ronde is daarmee vrijwel volledig toegekend.

De 11 gemeenten die een bijdrage ontvangen zijn Alkmaar, Bunschoten, Den Helder, Hardenberg, Heerlen, Hengelo, Het Hogeland, Hilversum, Oldambt, Roosendaal en Sittard-Geleen, zo staat in de brief. In totaal deden 16 gemeenten een aanvraag, maar vijf projectaanvragen zijn afgewezen omdat deze op onderdelen niet voldoende aan de voorwaarden van de regeling voldeden. De nu afgewezen gemeenten maken in de volgende ronde opnieuw kans als ze een verbeterd projectvoorstel indienen.

Op de schop

In de goedgekeurde projecten hebben gemeenten aandacht voor het compacter en aantrekkelijker maken van hun winkelgebied, aldus Adriaansens in de Kamerbrief. Dat willen ze onder meer doen door het – deels – vervangen van vierkante meters winkeloppervlak door andere functies, zoals wonen en openbaar groen. Maar er is ook nagedacht over andere looproutes, meer afwisseling in het winkelaanbod en vergroting van de toegankelijkheid en de uitstraling van winkelgebieden. Als de projecten slagen, dan gaan die winkelgebieden volgens de minister van place to buy, naar place to be.

Roosendaal transformeert winkelpanden in woningen

De gemeente Roosendaal is een van de elf gemeenten die een financiële bijdrage ontvangt van ruim 2 miljoen euro voor de herstructurering van het winkelhart. Het gaat om het winkelgebied rondom de Dr. Brabersstraat. De gemeente werkt samen met ondernemers, inwoners en ontwikkelende partijen aan de transformatie van de binnenstad. Het betreffende winkelgebied moet compacter en groener worden. Door een deel van de winkels, zoals het voormalige V&D-pand, te transformeren naar een woonfunctie, worden er ook woningen aan de binnenstad toegevoegd.

Wethouder Arwen van Gestel : ‘De woningnood vraagt om creatieve oplossingen en om bijvoorbeeld ook leegstaand vastgoed om te zetten naar wonen. Daarbij houden we rekening met het aanpassen van de omgeving. We gaan dus voor wonen in een groene, bereikbare en leefbare omgeving (zie de foto). Dankzij deze subsidie kunnen we dat ook realiseren.’

Nieuwe kansen in het najaar

De regeling kent in totaal vier openstellingsperiodes. Dit najaar al kunnen nieuwe gemeenten hun projectplan voorleggen aan onafhankelijke experts en een aanvraag indienen voor revitalisatie van hun winkelgebieden.

De tweede ronde van de regeling is open van 14 november tot en met 5 december 12.00 uur. Ook voor deze ronde zal het beschikbare budget 22 miljoen euro bedragen.