Meer geld voor woningverbetering in kwetsbare gebieden

De vierde tranche van het Volkshuisvestingsfonds (VHF) wordt uitgekeerd aan 18 gemeenten. Zij kunnen het verhoogde budget circa 150 miljoen gebruiken voor woningrenovatie en verduurzaming in gebieden waar dat het hardst nodig is.

Dit maakte minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vorige week bekend in een Kamerbrief over het Volkshuisvestingsfonds. ‘Met de bijdrage kunnen deze gemeenten ruim 6.700 woningen renoveren, verduurzamen en herstructureren in de meest kwetsbare gebieden in Nederland. Zo kan onder meer de leefbaarheid daar verbeteren,’ aldus de minister. Er was in deze ronde oorspronkelijk een totaalbedrag van 114 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag heeft zij vanwege de vele aanvragen verhoogd naar een kleine 150 miljoen euro.

Over het miljard

Keijzer in de Kamerbrief: ‘Deze tranche is weer ruim overtekend en er zijn veel goede aanvragen ingediend. Dit is voor mij aanleiding geweest om binnen mijn eigen begroting het tranchebedrag op te hogen via de tweede suppletoire begroting 2024.’ In de eerste drie rondes is door voorgaande kabinetten ongeveer 867 miljoen euro uitgekeerd. Daar komt nu dan een kleine 150 miljoen euro van Keijzer bij, wat het bedrag in totaal op ruim 1 miljard euro brengt.

Vorig jaar stelde de toenmalige minister voor Volkshuisvesting De Jonge 600 miljoen beschikbaar voor het VHF om de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken te verbeteren.

Groot deel gehonoreerd

Alle ingediende aanvragen voor deze vierde tranche telden volgens Keijzer op tot ruim 236 miljoen euro. In totaal zijn door 30 verschillende gemeenten/regio’s 36 aanvragen ingediend. Alle aanvragen voldeden volgens de Toetsingscommissie VHF aan de toetsingscriteria, 31 ervan haalden een voldoende en kregen een positief advies. ‘Vanwege de beperkte beschikbaarheid van middelen is het niet mogelijk gebleken om alle aanvragen van de gemeenten die een positief advies hebben gekregen een toekenning te geven.’ Het geld is daarom toegekend aan de 20 aanvragen met de meeste punten, die zijn verdeeld over 18 gemeenten. Daarnaast kreeg de Weert nog een partiële bijdrage volgens de minister.

Vlaardingen haalt meeste geld op

Tot de gelukkigen waarvan de aanvraag wel is gehonoreerd behoren Almelo, Dantumadiel, Delft, Den Haag, Den Helder, Dordrecht, Eemsdelta, Eindhoven, Enschede, Groningen, Heerlen, Hoogeveen, Maastricht, Sittard-Geleen, Parkstad Limburg, Vlaardingen, Weert en Zwijndrecht.

Hiervan streek Vlaardingen voor de buurt Westwijk met bijna 11,4 miljoen euro het grootste bedrag op voor de herstructurering van 504 woningen. Op de voet volgde Groningen met een bijna even groot bedrag voor de renovatie van 1233 woningen in Groningen-Noord. Eindhoven wist 1,64 miljoen euro binnen te halen voor het opknappen van 143 woningen in Woensel-Zuid. Parkstad Limburg krijgt geld voor 3 projecten. In totaal krijgt de gemeente uit deze tranche van het VHF 7,83 miljoen euro, waarmee 233 woningen aangepakt kunnen worden.

Aanvragen van gemeenten vanuit de NPLV-gebieden (Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid) en grensregio’s, krijgen extra prioriteit bij toekenning van geld uit het VHF. Op twee na zijn alle bijdragen uitgekeerd aan dergelijke gemeenten, zo laat Keijzer weten in de Kamerbrief.