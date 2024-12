Steeds minder groen voor stedelingen

De verstening van de 30 grootste gemeenten nam de afgelopen 5 jaar fors toe, zo blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. Het aantal vierkante meters openbaar groen per huisadres daalde met 24 procent.

De milieuorganisatie deed samen met ingenieursadviesbureau Sweco onderzoek. Conclusie is dat het aantal woningen tijdens de onderzochte periode toenam, terwijl het openbaar groen met 658 hectare of 2,5 procent terugliep. In 21 van de 30 gemeenten grijpt de verstening zo om zich heen.

Helft buurten versteend

De helft van alle buurten is versteend inmiddels, aldus Natuur & Milieu. In Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag is dat zelfs bij 7 op de 10 buurten het geval. Een buurt wordt versteend genoemd als er minder dan 75 vierkante meter openbaar groen per woonadres is, of als het ontbreekt aan minimaal 1 hectare aaneengesloten groen. Het aantal versteende buurten nam in 5 jaar met bijna 8 procent toe.

Het onderzoek laat zien dat in de G32-gemeenten ongeveer 3,6 miljoen mensen in een versteende omgeving wonen. Per adres blijft in deze buurten minder groen over dan de norm. Een kwart van de buurten heeft zelfs minder dan 30 vierkante meter openbaar groen per woonadres en valt daarmee ruim buiten de norm.

Lokale verschillen

Tussen gemeenten zijn er forse verschillen. In Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Haarlem, Den Haag en Tilburg bevinden zich relatief veel buurten met minder dan 15 vierkante meter openbaar groen per woonadres. Emmen, Almere, Zoetermeer en Haarlemmermeer kennen juist relatief weinig verstening, bijna alle buurten in deze gemeenten voldoen aan de norm.

Landelijke groennorm

De organisatie roept minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op te zorgen dat de hoeveelheid groen in steden gelijke tred houdt met woningbouw. Rob van Tilburg zegt namens de milieuorganisatie: ‘Groen krijgt uiteindelijk geen prioriteit in besluitvorming. Groenvisies blijven daarmee een papieren werkelijkheid. Daarom hebben we landelijk beleid en regelgeving nodig om zo een minimale hoeveelheid groen te waarborgen.’

Natuur & Milieu adviseert het Rijk een landelijke groennorm op te nemen in de Omgevingswet. Een wettelijke verplichting tot vergroening is volgens de belangenbehartiger noodzakelijk om meer vergroening te bewerkstelligen. Net als middelen voor gemeenten. ‘Investeren in groen betekent investeren in volksgezondheid en het voorkomen van hitte en wateroverlast.’

Stappenplan voor vergroening

Het rapport bevat ook een stappenplan voor gemeentelijke vergroening. Denk aan het aanleggen van geveltuinen, steen en asfalt omvormen tot groen, parkeerplaatsen vergroenen, en het planten van extra bomen.