Recordaantal tegels verruild voor groen

Tijdens de afgelopen maanden zijn er tijdens het NK Tegelwippen in 199 gemeenten tegels gewipt en verruild voor groen. In totaal meer dan 5,5 miljoen tegels, goed voor ruim 100 voetbalvelden. De gemeenten Venlo, Vlaardingen en Halderberge wipten de meeste tegels per inwoner.

Tijdens de 5e editie van het NK Tegelwippen werd er heel wat vergroend: van mini-tuintjes tot groene schoolpleinen en van private tuintransformaties tot grote buurtprojecten. Burgemeesters, wethouders, ondernemers en inwoners trokken hun scheppen uit de schuur om steden en dorpen koeler, waterbestendiger en biodiverser te maken. Zo reden Tegeltaxi’s af en aan, gaf de Utrechtse tegelwipcoach een snelcursus en trok in Rotterdam een ‘groene karavaan’ voorbij. In Maashorst ging een hele buurt op de schop.

Tegels wippen, groen erin

Het NK Tegelwippen is een landelijke competitie tussen gemeenten, waarbij tegels worden ingewisseld voor groen. Zoals gras, bloemperken, bomen en geveltuinen. Het doel is het klimaatbestendiger maken van tuinen en biodiversiteit te bevorderen, samen met de inwoners. Als tegels worden vervangen door groen kan wateroverlast door extreme neerslag worden voorkomen of verminderd. Daarnaast zorgt groen voor verkoeling tijdens hittegolven en leidt het ook tot meer biodiversiteit. Elke tegel die plaatsmaakt voor groen draagt bij aan een klimaatbestendig Nederland, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam.

Venlo grote winnaar

Dit jaar deed bijna 60 procent van alle Nederlandse gemeenten mee aan het toernooi. De gemeenten Venlo, Vlaardingen en Halderberge ontvangen een Gouden Schep voor de winst. Zij wipten de meeste tegels per inwoner. De grootste winnaar is gemeente Venlo. Inwoners van de Limburgse stad verwijderden de meeste tegels van alle gemeenten. Venlo ontvangt daarom ook nog de Gouden Tegel. Wethouder Marij Pollux is heel trots: ‘We zijn van ambitie naar actie gegaan en meer dan 414.000 gewipte tegels zijn het resultaat! Dit succes is te danken aan onze gezamenlijke inzet met bewoners, scholen en de gemeente. Hierdoor hebben we Venlo groener, mooier, schoner en gezonder gemaakt.’

Foto: winnaar gemeente Venlo

Eerdere edities

Het NK Tegelwippen begon in 2020 met een strijd tussen Amsterdam en Rotterdam en breidde in 2021 uit naar 81 gemeenten die ruim 1,5 miljoen tegels verwijderden. In 2022 liep dat op naar 135 gemeenten en 2,8 miljoen tegels. Daarna groeide de wedstrijd door naar 173 gemeenten die in 2023 zo’n 4,5 miljoen tegels wipten, met als hoogtepunt 199 gemeenten en ruim 5,5 miljoen gewipte tegels in 2024.

De totale tegelstand komt daarmee uit op bijna 14,5 miljoen. Ter vergelijking: dat zijn meer dan ongeveer 260 voetbalvelden.

Ook na de wedstrijd gaat het stenen verwijderen gewoon door, aldus de initiatiefnemers. Dat is nog steeds nodig, want Nederland versteent steeds meer. Bijna de helft van de 5,5 miljoen Nederlandse tuinen ligt nog vol met stenen en grind.

Over NK Tegelwippen

Het NK Tegelwippen is een initiatief van creatief bureau Frank Lee in samenwerking met het collectief Dus Wat Gaan Wij Doen en wordt gesteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De competitie maakt deel uit van de campagne ‘Een Groener Nederland begint in je eigen tuin’. Dit is een samenwerking van onder meer overheden, brancheorganisaties, natuurclubs, waterbeheerders en tuinorganisaties. Zij slaan de handen ineen om de Nederlandse tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen, samen met inwoners.