5 x gemeentelijke successen met bewezen oplossingen

De winnaars van de VNG-verkiezing GemeenteDelers 2024 zijn bekend. Dat zijn de gemeenten Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam en Leeuwarden. Zij krijgen veel credits en lovende kritieken voor hun projecten over het besparen van energie, schoon en emissieloos bouwen, betere dienstverlening met klantsignalen, statushouders in de techniek en jongeren enthousiasmeren voor democratie.

De VNG organiseert elk jaar GemeenteDelers. Een landelijke competitie voor gemeenten, met als doel om kennis te delen en van elkaar te leren. Bijzondere innovaties of projecten die de lokale dienstverlening aan inwoners en ondernemers verbeteren maken kans op de eretitel. De inzendingen zijn te vinden in de VNG-databank Praktijkvoorbeelden. Bruikbare voorbeelden van gemeentelijke successen met bewezen oplossingen. Zoals de praktijkfavoriet van vorig jaar de Crime Game van Vijfheerenlanden.

Energiebesparen bij maatschappelijk vastgoed

Dit jaar wint de gemeente Eindhoven met het initiatief Mind the Energy Gap. De gemeente monitort met slimme meters het gas- en elektriciteitsverbruik van 400 panden die zij in beheer heeft. Als er energie wordt verbruikt terwijl dat niet nodig is, is dit af te lezen. Daarop volgt actie. In de gemeente is op deze manier al zo’n 25 tot 30 procent energiebesparing gerealiseerd. Veel gebouwen bleken in de praktijk in beduidend meer energie te verbruiken dan tijdens het ontwerp werd verwacht.

Volgens de VNG is het een simpele aanpak die gemeenten helpt energie te besparen in hun maatschappelijk vastgoed. Denk aan buurthuizen en sporthallen. De besparing vloeit daarbij terug naar de gebruikers van de locaties. Volgens de jury valt de aanpak op door de eenvoud, de praktische aard en leidt het tot serieuze, structurele besparingen. In deze video vertelt Eindhoven erover.

Gunningsmethodiek

De gemeente Eindhoven kreeg ook de Publieksprijs voor de ‘Gunningsmethodiek schoon en emissieloos bouwen.’ Dit is een rekenkundig model waarin de inschrijvingen van aannemers worden beoordeeld. Meer hierover in deze video.

Verbeteren door klantsignalen

De gemeente Rotterdam verzamelt signalen van burgers en ondernemers over wat goed gaat en wat beter kan en hoe inwoners dienstverlening ervaren. De aanpak ‘Verbeteren vanuit klantsignalen’ analyseert en ordent de signalen en gebruikt de uitkomst vervolgens voor verbeteringen in de dienstverlening. Zo werd bijvoorbeeld het proces van betalingsregelingen aangepast. Inwoners kunnen voortaan zelf bepalen op welke dag van de maand ze dit willen doen en in hoeveel termijnen.



De jury noemt deze vorm van dienstverlening ‘next level’, omdat er wordt opgehaald wat in de samenleving leeft. En het bouwt aan het vertrouwen tussen overheid en burgers. In deze video legt Rotterdam de aanpak uit en wat het oplevert.

Werken in techniek voor statushouders

In de gemeente Amsterdam krijgen statushouders een opleiding en een baan in de techniek. Ze leren de Nederlandse taal en vaardigheden die op de werkvloer nodig zijn. De gemeente werkt hiervoor samen met het werkgeversservicepunt, een regionaal opleidingscentrum en het bedrijfsleven. Een publiek private samenwerking waarbij de betrokken partijen werken aan een gemeenschappelijk doel. Volgens de jury gaat het hier dan ook om ‘een win-win-win-win: voor de arbeidsmarkt, ondernemingen, statushouders en daarmee de samenleving.’ In deze video wordt uitgelegd hoe het in elkaar steekt.

Jongeren enthousiasmeren voor democratie

De gemeente Leeuwarden viel in de prijzen, met Tienskip. Dit project enthousiasmeert jongeren voor de democratie. Ze mogen oplossingen bedenken voor wat zij belangrijk vinden. Zo werken ze tijdens bepaalde dagen samen aan maatschappelijke uitdagingen die ze ervaren in hun omgeving. Centraal staat hoe je van probleem naar oplossing kan werken en hoe je hierbij de hulp van de overheid kan gebruiken. De organisatie slaat dan ook de brug tussen groepen jongeren, de gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie. De jury was onder de indruk van de grote aantallen jongeren die Tienskip bereikt. ‘En van de mooie oplossingen voor inwoners van Leeuwarden.’ In deze video meer over het project.

Meer handige praktijkvoorbeelden

Uit de 67 aanmeldingen voor de verkiezing werden 12 finalisten geselecteerd voor de laatste ronde. De casussen zijn verdeeld over 4 categorieën en in elke categorie selecteerde de jury 1 winnaar. Ook de andere voorbeelden zijn overigens de moeite van het bekijken waard.

Op zoek naar meer inspiratie of initiatieven uit de praktijk? Bekijk de rubriek Goed voorbeeld op deze site waarin al tientallen gemeenten vertelden over hun succesproject.