Goed voorbeeld: Crime Game tegen ondermijning 

Foto: gemeente Vijfheerenlanden



Dit voorjaar werd de Crime Game van gemeente Vijfheerenlanden gekozen tot praktijkfavoriet bij de landelijke wedstrijd Gemeentedelers van VNG. ‘Het succes zit hem in de unieke manier waarop we inwoners laten ervaren hoe het is als je te maken krijgt met drugscriminaliteit.’

Ondermijnende criminaliteit is een landelijk probleem. Jongeren komen soms al op jonge leeftijd in aanraking met drugs en hun ouders weten niet of nauwelijks wat de signalen zijn van dit type criminaliteit. Om te voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan, en inwoners bewust te maken van de gevaren en het leren herkennen van signalen, werkte de gemeente Vijfheerenlanden samen met politie, brandweer en omgevingsdienst aan een gezamenlijke aanpak.

Prijswinnend spel

De ‘Crime Game’ van Vijfheerenlanden is een mix van een puzzeltocht en escaperoom voor inwoners vanaf 10 jaar, met filmpjes en scènes over drugscriminaliteit met acteurs op locatie. Met de auto rijd je 3 uur door de gemeente, waarbij je 9 locaties bezoekt. Je komt als bezoeker onder meer bij een drugslab, hennepkwekerij, dumpplek en witwaslocatie.

Wie eraan meedoet kruipt in de huid van drugscriminelen. Het doel is inwoners bewust te maken hoe je soms ongewild, langzaamaan betrokken raakt bij drugscriminaliteit. Spelenderwijs leer je de gevaren kennen. Ruim 600 deelnemers deden mee aan de eerste editie in oktober 2022.

Praktijkfavoriet

Vijfheerenlanden won samen met vier andere gemeenten de finale van de GemeenteDelers 2023 en mocht daarnaast ook de eretitel ‘Praktijkfavoriet’ op de schouw zetten. Het spel eindigde mede zo hoog, dankzij het enthousiasme van agenten en ambtenaren die meespeelden als acteurs. Ook ‘het lef dat de gemeente toonde voor het willen oplossen van een groot en lastig probleem op een unieke manier’, was reden voor de jury om de Crime Game als winnaar uit te roepen.

Brainstorm met politie

Alice van der Schee, beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid in Vijfheerenlanden: ’We vinden het belangrijk om aandacht te geven aan ondermijning omdat dit een groot probleem is in onze maatschappij. We wilden het op een andere manier aanvliegen en hebben samen met de politie gebrainstormd. Het begon bij het idee om door de gemeente heen drugsafval te dumpen en een prijs te verbinden aan het melden van het afval. Uiteindelijk werd dit de Crime Game.’

Beter dan een informatieavond

Het succes van het project schuilt in verschillende factoren. ‘Een belangrijke succesfactor is dat we mensen op een unieke manier laten ervaren hoe het is als je te maken krijgt met drugscriminaliteit. In de vorm van een spannend spel. Dat werkt zo veel beter dan een informatieavond of folder. Ook dat ouders en kinderen samen het spel speelden, was een groot succes. Hierdoor raakten zij in gesprek over de gevaren van drugscriminaliteit. Tot slot dat we dit spel georganiseerd hebben met collega’s van de gemeente, politie, brandweer en omgevingsdienst. Iedereen werkte met veel enthousiasme en overtuiging mee.’

Kostenplaatje

Over het prijskaartje: ‘Wij vinden het zoals gezegd belangrijk om ondermijning aan te pakken, omdat dit voor zoveel problemen en schade zorgt. Dit rechtvaardigt ook een navenant budget. Het opnemen van de filmpjes kostte het meeste geld, maar die hebben we nu en kunnen we hergebruiken. De overige kosten zitten vooral in menskracht en aankleden van locaties. Ze zijn afhankelijk van de omvang en hoe je het evenement organiseert, het is echt maatwerk.‘

Blauwdruk beschikbaar

Het concept is ook bedoeld om over te nemen en direct uit te rollen in andere gemeenten. ‘Wij hebben hiervoor de filmpjes, waarin Raymond Thiry (acteur uit o.a. Penoza) de deelnemers meeneemt in het opzetten van een drugsimperium, en het script. Daarnaast zijn materialen, locaties en mensen nodig om de scènes te spelen. Ze kunnen zelf nog een afsluitend filmpje maken met de burgemeester, maar dat hoeft niet. We maken deze zomer een uitgebreid draaiboek met alle stappen erin.’

Leermomenten

Voor wie het project inderdaad overweegt, nog wat leermomenten. ‘We hebben met alle collega’s met veel plezier aan deze dag bijgedragen, maar dit liep de hele dag door zonder pauze. Dat bleek erg zwaar. Het is belangrijk om pauzes in te lassen of mensen elkaar te laten afwisselen. En verder een tip om bij het eindpunt te zorgen voor catering. Inwoners hebben namelijk uren in de auto gezeten. Het bleek dat ze het erg leuk vonden om nog even na te praten, maar daarbij waren een hapje en drankje heel welkom geweest. Wat ook belangrijk is: een goed geautomatiseerd systeem waarmee mensen zich inschrijven. Dat was nu niet optimaal.’

Pocketeditie

De gemeente werkt inmiddels aan een pocketeditie die op scholen gespeeld kan worden. En: er komt dit jaar een nieuwe editie, in oktober. ‘Dit keer speelt de game zich af op één locatie, een gebouw. Dat draaiboek zullen we te zijner tijd ook delen.’

Kosten

Wat zijn de kosten als andere gemeenten de Crime Game willen overnemen? ‘Voor het gebruik van de filmpjes zullen gemeenten iets moeten afdragen aan de productiemaatschappij. De rest stellen we ter beschikking tegen vergoeding van eventuele onkosten. Wie geïnteresseerd is kan mailen naar ondermijning@vijfheerenlanden.nl.’