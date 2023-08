In de gemeente Eemsdelta kunnen inwoners gebruik maken van de DeelSlee: betaalbaar elektrisch deelvervoer in alle dorpen. Het is een niet-commercieel prijswinnend initiatief met een duurzaam en sociaal karakter en wordt gerund door vrijwilligers.



DeelSlee is in 2020 opgericht door energiecoöperaties, zorgcoöperaties en de verenigingen Dorpsbelangen van de 17 dorpen van de toenmalige gemeente Loppersum.

Beter voor portemonnee en milieu

Inmiddels beschikt DeelSlee over 31 auto’s verdeeld over alle dorpen. Het initiatief heeft ruim 400 gebruikers en meer dan vijftig beheerders dragen zorg voor de deelauto’s. De auto’s staan op voor de hand liggende, goed bereikbare plekken en maken het voor wijk- en dorpsbewoners makkelijk om gezamenlijk, goedkoper en schoner vervoer te gebruiken. Het delen van de elektrische auto’s is beter voor portemonnee en milieu. De toegankelijkheid en leefbaarheid van het gebied worden zo bevorderd en het levert een bijdrage aan de energietransitie.

Coöperatie met de gemeente als lid

Wethouder Hans Ronde is portefeuillehouder in de gemeente Eemsdelta en licht de rol van de gemeente in deze toe. ‘Het organiseren van elektrisch deelvervoer was een wens van een tweetal energiecoöperaties. De gemeente heeft samen met hen het plan uitgewerkt en is betrokken gebleven bij het initiatief. DeelSlee is een coöperatie geworden waarvan 17 verenigingen dorpsbelangen, 4 energiecoöperaties, 3 zorgcoöperaties én de gemeente lid zijn.’

‘Alternatief voor matige OV-infrastructuur’

Er zijn verschillende redenen voor de gemeente om hierin te participeren. Zo wil Eemsdelta het gebruik van elektrische auto’s stimuleren. ‘Daarnaast willen we een alternatief bieden voor inwoners die te maken hebben met een matige OV-infrastructuur. Het bevordert ook de sociale cohesie in en tussen de dorpen én laat inwoners kennis maken met duurzaam vervoer. Daar schuilt dan ook meteen de toegevoegde waarde van het project voor de gemeente in, namelijk de ‘positieve interactie met inwoners en de verhoogde leefbaarheid in de dorpen’, aldus Ronde.

Prijswinnend project

Het initiatief bleef niet onopgemerkt en bereikte vorig jaar de 73e plaats in de duurzame top 100 van het dagblad Trouw. Dit jaar gaat de gemeente er ook vandoor met een Natuur & Milieu Award voor deelvervoer in de categorie ‘kleine gemeentes’. Deze awards zijn een initiatief van de natuurorganisatie ‘Natuur en Milieu’ in samenwerking met het programma ‘Natuurlijk! Deelmobiliteit: Nationaal samenwerkingsprogramma deelmobiliteit.

Geen eendagsvlieg

Het succes van dit project schuilt in verschillende zaken. ‘De inwoners zijn eigenaar van de coöperatie en het project wordt gedragen door meer dan 50 vrijwilligers. Wij trekken als gemeente gelijkwaardig met de inwoners op. Het initiatief kreeg bij aanvang ook subsidie van het Nationale Programma Groningen, waardoor het direct professioneel aangepakt kon worden. Dit straalt het vertrouwen uit naar inwoners dat DeelSlee geen ééndagsvlieg is.’

‘Laat het eigenaarschap bij inwoners’

Of elke gemeente dit initiatief kan uitrollen? Dat is niet zomaar te bepalen, aldus Ronde. ‘In het gebied van Deelslee zijn de zijn de dorpen niet heel groot. Het is niet gezegd dat deze manier van samenwerken overal werkt. Er is dan ook geen blauwdruk. Wel kan ik advies meegeven voor gemeenten die een soortgelijk initiatief overwegen. Denk niet: ‘Wij gaan dit even regelen voor onze inwoners’. Zoek de modus op van het ondersteunen: als er een voldoende grote groep inwoners is die dit wil gaan doen, zorg dan dat je ze actief helpt. Help bij het vinden van subsidie of het organiseren van financiering bijvoorbeeld, dát is belangrijk. Maar laat het eigenaarschap bij de inwoners.’