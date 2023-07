Proef met deelbakfietsen wegens succes verlengd

De elektrische deelbakfietsen in Utrecht zijn volgens de gemeente een succes. De bakfietsen worden dagelijks goed gebruikt en vervangen autoritten. Utrecht gaat daarom meer van deze fietsen inzetten.

Momenteel staan er in de gemeente Utrecht 135 elektrische deelbakfietsen, zo is te lezen in een recente raadsbrief. Komende maanden groeit dit aantal door naar 180. Deze bakfietsen zijn bedoeld om af en toe de auto te laten staan en als uitkomst voor wie geen auto of bakfiets heeft. En ook om ruimte te maken in de openbare ruimte voor meer groen. De e-deelbakfiets is zo’n succes dat Utrecht dit najaar een vergunning tekent voor meer standplaatsgebonden bakfietsen in de stad vanaf 2024.

In 2026 wil de gemeente minimaal 375 deelbakfietsen op een vaste plek hebben staan. Het aantal kan eventueel oplopen tot 800. Utrecht gaat ook onderzoeken welke mogelijkheid er is voor regionale uitbreiding, om zo autoritten tussen de stad en de omliggende gemeentes mogelijk te verminderen.

Virtuele hubs

In 2024 start er ook een proef van twee jaar, waarbij inwoners die zo’n fiets lenen hun rit op verschillende parkeerplekken in de stad kunnen starten en afsluiten, zogenaamde ‘virtuele hubs’. Nu is er nog één vaste parkeerplek voor de fietsen. Dat is voor gebruikers niet altijd handig. Bijvoorbeeld als je de fiets voor een enkele rit wilt gebruiken, omdat je naar het station of P&R gaat, of als er veel tijd zit tussen de heen- en terugreis, zoals bij een bezoek aan park of sportvereniging, en je hierdoor meer betaalt. Door deze extra optie hoopt de gemeente dat inwoners vaker korte ritten zullen maken met een bakfiets in plaats van met de auto.

‘200 plekken in de stad’

Om de proef te laten slagen, is er een aantal randvoorwaarden, zoals genoeg virtuele hubs en voldoende bakfietsen. Zo’n deelbakfiets zou er voor iedereen op loopafstand moeten zijn, voor de start of het einde van een rit. Utrecht onderzoekt nu hoe de gemeente een netwerk van hubs kan ontwikkelen en hoeveel ruimte er beschikbaar is voor dit type fiets. ‘We gaan uit van zo’n 200 plekken in de stad, waar plek is voor twee bakfietsen,’ zo staat de in de raadsbrief. Op populaire locaties waar veel bezoekers met bakfietsen kunnen komen, zoals bij sportclubs of zwembaden, zoekt de gemeente naar ruimere plekken. Gedurende de pilot wordt ook de uitbreiding naar buurgemeenten onderzocht.

Ook populair in andere gemeenten

Meerdere gemeenten experimenteren al met de e-deelbakfiets als vervoermiddel. Zo doet de gemeente Amsterdam dit ook. En dit type deelvervoer heeft ook z’n intrede gedaan in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Rotterdam, Eindhoven en Ede.