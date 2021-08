Op verschillende plekken in Nederland worden stappen gezet om de openbare ruimte aan te passen of anders in te richten. Zo ontstaat er ruimte op straat en meer plek voor groen of om te spelen. Een greep uit recente initiatieven uit de praktijk.

Deelvervoer zorgt voor ruimte op straat

De gemeente Utrecht ruilt parkeervergunningen om voor een plek in een gemeentelijke parkeergarage of P+R. Inwoners die hier voor kiezen, kunnen dit drie maanden uitproberen met een proefabonnement. Als het niet bevalt, kunnen zij de parkeervergunning weer terug krijgen. Zo hoopt de gemeente dat inwoners mee willen werken aan meer ruimte op straat voor groen, wandelen of spelen. Voor de proefmaanden betaalt een inwoner niets extra’s.

Inwoners die hun voertuig liever stallen in een commerciële garage of een deelauto willen uitproberen, kunnen gebruik maken van de probeerregeling. ‘Deze regeling geeft vergunninghouders zekerheid dat zij niet opnieuw op een wachtlijst hoeven of hun vergunning definitief kwijt zijn als het beleid wijzigt. Zo willen we een mogelijke hindernis wegnemen voor bewoners en bedrijven die een andere mogelijkheid willen uitproberen voor parkeren op straat,’ aldus de gemeente.

In de Domstad kunnen inwoners binnenkort ook gebruik maken van 1500 deelfietsen, elektrische deelbromfietsen en elektrische deelbakfietsen. Die zijn straks verspreid over de stad te vinden. Met de uitbreiding van het aanbod aan deelvervoer, hoopt de gemeente dat meer mensen gebruik gaan maken van deze duurzame en ruimtebesparende manier van vervoer. ‘Als meer bewoners en bezoekers (elektrische) fietsen, bromfietsen en auto’s delen, zijn minder vervoermiddelen nodig. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid en de luchtkwaliteit in de stad. Ook ontstaat meer ruimte op straat omdat minder (fiets)parkeerplaatsen nodig zijn. Die ruimte kan worden gebruikt voor groen of speelplekken.’

Parkeerplaats wordt groenvlonder

Gemeenten worden groener. Dat gebeurt vaak op initiatief van of met behulp van de inwoners van een plaats. De initiatieven zijn talrijk. De gemeente Haarlem plaatste bijvoorbeeld bij wijze van experiment groenvlonders op parkeerplekken. Het verzoek voor het omvormen van parkeerplaats tot groene plek kwam van bewoners. ‘Een makkelijke en snelle oplossing om meer groen aan te brengen in de wijken waar vanwege de dichte bebouwing nauwelijks ruimte is voor openbaar groen.’ De gemeente Sittard-Geleen geeft inwoners veel meer zeggenschap over openbaar groen met het initiatief De Tuinman. Utrecht presenteerde een actieplan voor zelfbeheer in openbaar groen. En dan is er nog de gemeentelijke wedstrijd tegelwippen (van Stichting Steenbreek), waarbij verschillende gemeenten het momenteel tegen elkaar opnemen om zoveel mogelijk tegels in te ruilen voor groen.

Daarnaast verstrekt een groeiend aantal gemeenten gratis bomen en bloemzaadjes. De aanwezigheid van groen kan een positieve bijdrage spelen in het huidige veranderende klimaat., zo is de gedachte. Daarnaast is groen goed voor de nabije leefomgeving van de inwoners.

Meer plek om te spelen

Utrecht betrekt ook bewust jonge inwoners bij de plannen voor een andere inrichting van de openbare ruimte. Zij kunnen een idee of initiatief voor een leukere wijk zelf indienen bij het Initiatievenfonds. Dit doen ze door te bellen of appen met een medewerker of een filmpje in te sturen. Het fonds is er voor grote en kleine initiatieven. Denk aan het opknappen van een pleintje, een activiteit in een buurthuis of een ontmoetingsplek voor jongeren. Vorig jaar zomer vond de ideeënactie voor leukere buitenruimtes voor de eerste keer plaats. Wegens succes is de actie in de winter nog eens herhaald. En nu mag het fonds structureel blijven bestaan.