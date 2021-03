Utrechts initiatievenfonds voor kinderen blijft

In Utrecht kunnen jongeren sinds een half jaar zelf een aanvraag doen bij een initiatievenfonds om ideeën voor hun wijk of buurt te realiseren. Deze laagdrempelige manier van contact – via bellen of appen met ‘Nick van de gemeente’ – blijkt een prima manier om de jeugd een stem te geven.

Jonge inwoners van Utrecht die een idee of initiatief voor een leukere wijk hebben, kunnen dit zelf indienen bij het Initiatievenfonds. Dit doen ze door te bellen of appen met een medewerker of een filmpje in te sturen. Nick zelf zit niet meer aan de andere kant van de lijn, maar er is altijd een ambtenaar van de gemeente beschikbaar om de kinderen verder te helpen met hun idee.

Het fonds is er voor grote en kleine initiatieven. Denk aan het opknappen van een pleintje, een activiteit in een buurthuis of een ontmoetingsplek voor jongeren. Vorige zomer vond de ideeënactie voor leukere buitenruimtes voor de eerste keer plaats. Wegens succes werd deze in de winter nog eens herhaald. En nu mag het fonds structureel blijven bestaan, zo staat op Utrecht.nl

De simpele manier van contact opnemen, maakt dat het zelf indienen van ideeën werkt voor jongeren. Anke Klein, wethouder participatie: ‘Voor kinderen en jongeren is het heel laagdrempelig om via WhatsApp of bellen naar een speciaal telefoonnummer een aanvraag te doen bij het Initiatievenfonds. Juist in deze tijd waarin we door corona veel thuis zijn, hebben we gezien hoe fijn het is om in je eigen buurt of wijk je ideeën te kunnen realiseren.’

De Utrechtse jeugd wordt zo ook bewust gemaakt van hun stem in het geheel. ‘Kinderen en jongeren leren op een jonge leeftijd hoe zij invloed kunnen hebben op de wereld om hen heen. Dat sluit aan bij de ambitie van Utrecht om een kinderrechtenstad te zijn waar de stem van het kind niet alleen gehoord wordt, maar waar er ook wat mee wordt gedaan.’

Ingediende ideeën

Vorige zomer ontving ‘Nick van de gemeente’ 63 ideeën. Deze keer kwamen er 21 binnen, tussen half november en half februari. ‘Deze varieerden van hele concrete aanvragen zoals een hinkelbaan, voetbalkooi en mountainbikebaan voor kleine kinderen tot en met minder concrete ideeën zoals meer speeltuinen in de wijk of feesten voor tieners na corona,’ zo staat in een recente raadsbrief van het college.

Vijftien suggesties zijn inmiddels in ontwikkeling en twee ideeën zijn gerealiseerd. Het gaat om een hinkelbaan en knikkerpotjes in de wijk de Meern, aangevraagd door een broer en zus. Het plan van de negenjarige Tess, voor een minder piepende schommel en een draaitoestel voor de speeltuin in haar straat, is nog in ontwikkeling. Twee ideeën konden niet worden uitgevoerd en met twee personen was geen contact meer na de eerste aanvraag.

In een van de eerdere rondes werd ook een aanvraag gedaan voor een nieuwe voetbalkooi in Overvecht. In deze video vertellen twee jonge inwoners over hun aanvraag.

Jongeren bereiken

Om jongeren attent te maken op het fonds, worden naast de gemeentelijke kanalen en middelen ook de partners in de wijken ingezet, licht wijkadviseur Willian Brandsen toe. ‘Denk aan de sociaal makelaars van de speeltuinen, de kinderraad en jongerenwerkers. Net als andere professionals van het maatschappelijke, sport-, en cultuurnetwerk van de gemeente. En we bereiken de kinderen en jongeren ook via de schoolbesturen en de studie- en studentenverenigingen.’

Zodra een jonge inwoner een aanvraag doet, bekijkt een van de vier vertegenwoordigers van het fonds samen met een medewerker van het wijkbureau wat de mogelijkheden. De aanvrager wordt gekoppeld aan een contactpersoon. De vertegenwoordiger houdt de jongere regelmatig op de hoogte van de voortgang. Verschillende Utrechtse partners in de wijken zoals Sport Utrecht en jongerenwerk denken actief met hen mee over het realiseren van de ideeën.

Het maakt uit wie die medewerkers zijn die de jongeren verder helpen. ’Selecteer mensen die het leuk vinden om met kinderen te werken voor deze klus. Dit klinkt als een open deur, maar het vraagt meer dan bij een reguliere aanvraag bij het Initiatievenfonds van een volwassene. Kinderen moet je wat meer aan de hand nemen en je moet meer naar hen communiceren. Wij zien dat het veel energie oplevert bij de collega’s die dit werk doen omdat ze het leuk vinden. Toen een collega weer een berichtje kreeg van een meisje van acht zei ze. ‘Dit maakt je dag toch goed?’

Heldere verwachtingen

Het blijkt belangrijk om bij kinderen heldere verwachtingen te scheppen. ‘We zijn begonnen met het kinderinitiatievenfonds in de zomer van 2020. We hebben daarbij benadrukt dat we vooral inzetten op kleine aanpassingen die snel te realiseren zijn. Nu laten kinderen zich niet belemmeren om groots te denken, gelukkig maar! Het is dan de kunst om enerzijds niet bij voorbaat te zeggen dat iets niet kan en anderzijds helder te zijn dat een hele nieuwe speeltuin of skatebaan wellicht niet gaat lukken. Of dat dit een lang proces gaat worden dat nog maanden gaat duren.’

Voor die grotere aanvragen, zoals een voetbalkooi of aanpassingen aan een speeltuin, wil de gemeente ook perspectief bieden. Hiervoor zijn namelijk grote aanpassingen van de openbare ruimte nodig en moet het gemeentelijke proces worden doorlopen. Ook de maximale bijdrage uit het fonds van 20.000 euro is hiervoor niet altijd toereikend. ‘Er wordt momenteel gewerkt aan een beleidsnotitie waarin deze vraagstukken rondom spelen, sporten en bewegen worden besproken,’ staat in de raadsbrief.