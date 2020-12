Jonge inwoners betrekken en hun ideeën en initiatieven voor een leukere wijk helpen waarmaken: zo pakken deze drie gemeenten het aan. Ze stellen geld beschikbaar waarmee jongeren hun eigen ideeën kunnen (laten) uitvoeren.

Appen met Nick

Afgelopen zomer konden Utrechtse basisschoolkinderen voor het eerst ideeën indienen bij het Initiatievenfonds door te bellen of appen met Nick van de gemeente Utrecht. Hij ontving toen 63 ideeën. Genoeg reden voor Nick om deze winter ook weer klaar te staan. Het fonds is er voor grote en kleine initiatieven. De gemeente wil hiermee inwoners stimuleren om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, wijk of stad. Een filmpje insturen van een idee mag ook, net als het indienen van een idee via een online formulier.

Afgelopen zomer, toen veel kinderen in de vakantie thuis waren, riep de gemeente jonge inwoners op om idee in te leveren voor nog leukere buitenruimtes. Deze winter doet de gemeente het nog een keer. ‘Utrechtse kinderen en jongeren sporten en spelen graag buiten met hun vrienden. In Utrecht zijn al veel speeltuinen en sportvelden. Maar misschien missen zij nog iets wat hun straat of buurt nog leuker kan maken. Denk bijvoorbeeld aan een op te knappen voetbalkooi, een gekleurd hinkelpad of een zelfontworpen parcours.’

Tienerbudget

De gemeente Alkmaar heeft het tienerbudget: een initiatief dat jongeren meer betrekt en hen helpt hun ideeën te realiseren. Het budget is bedoeld voor jonge inwoners tussen 10 en 21 jaar die een goed idee hebben om de stad of een wijk voor deze doelgroep leuker te maken, om een jongerenactiviteit te organiseren of voor een goed idee voor de 1,5-metersamenleving.

Het tienerbudget is een initiatief voor en door jongeren. Het idee en de subsidieaanvraag wordt ook beoordeeld door de jongerenraad van Alkmaar ‘Young Belegen’. Dit is een groep tieners uit Alkmaar die de gemeente advies geeft over subsidieaanvragen van het tienerbudget. De gemeente kan helpen met het uitwerken van het plan.

Haarlemmers aan zet

De gemeente Haarlem experimenteert momenteel met een wijkbegroting. Inwoners, van jong tot oud, konden recent plannen indienen die de wijk Schalkwijk mooier maken. Wijkbewoners beoordelen en bepalen uiteindelijk naar welke projecten het budget van 70.000 euro toe gaat. Dit doen ze door online op de ideeën te stemmen. Inwoners die ideeën aandragen, voeren zelf campagne.

Den Haag en Amsterdam voerden eerder al met succes zo’n democratische wijkbegroting in. En hoewel in Haarlem het traject nog loopt, lijkt het ook hier een succes te worden. Er werden inmiddels door 94 mensen een idee op de bijhorende website geplaatst. Daarvan kregen 73 ideeën vijftig likes of meer. Na de haalbaarheidscheck van de gemeente zijn nu 53 plannen geselecteerd voor de stemronde. De plannen lopen uiteen van een losloopplek voor honden tot betere speelplekken en een kunstkas. De ideeën zijn aangedragen door verschillende leeftijdsgroepen. Naast jongerenclubs en leerlingenraden van basisscholen dienden ook verenigde ouders, buurtbewoners en seniorenverbanden plannen in.

De wijkbewoners bepalen nu zelf welke plannen in 2021 worden gerealiseerd. De uitslag wordt binnenkort bekend. ‘We hadden niet verwacht dat er zo veel plannen binnen zouden komen. Het enthousiasme en de creativiteit van de Schalkwijkers heeft ons overdonderd,’ aldus de verantwoordelijke wethouder Jur Botter.