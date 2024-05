Burgemeester Utrecht spreekt ouders relschoppers aan

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht stuurt alle ouders van relschoppers die aanwezig waren bij onrusten in de wijk Overvecht een brief. Hierin maakt ze duidelijk dat de ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen en dat de gemeente eventuele schade op hen zal verhalen.

Al een aantal avonden is het onrustig bij een winkelcentrum in de wijk Overvecht. Grote groepen jongeren keerden zich tegen de politie en boa’s en bekogelden hen met onder meer eieren en aanstekers. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, een stadsbus bekogeld, brand gesticht en er werden bushokjes vernield. ‘Deze situatie vraagt om stevige begrenzing van niet te tolereren wangedrag,’ waarschuwt Dijksma in een brief aan de gemeenteraad.

In gesprek

De afgelopen dagen hielden agenten 4 jongeren aan. De burgemeester wil nog deze week met de ouders van overlastgevers in gesprek, de politie stelde een lijst met namen op. Dijksma kondigt ook een gebiedsverbod af aan een aantal bekende relschoppers. In de avond en een deel van de nacht mogen de relschoppers niet in de buurt van het winkelcentrum komen.

Maatregelen

Naar aanleiding van de onrust zijn diverse maatregelen genomen om de situatie te normaliseren. Zo is er extra inzet van jongerenwerkers en vrijwilligers zoals buurtvaders, om jongeren aan te spreken op hun gedrag. De gemeente plaatste ook extra drempels op de parkeerplaats om hard rijden tegen te gaan. Bovendien komen er flexibele camera’s. De politie is extra alert.