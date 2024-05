Vakantieverblijf permanent bewonen ‘druppel op gloeiende plaat’

Met 390.000 woningen is het tekort op de woningmarkt hoog en dat blijft naar verwachting ook zo de komende jaren. De nieuwe coalitie heeft in de strijd tegen het woningtekort het gedogen van permanente bewoning van vakantiewoningen in haar akkoord opgenomen. Demissionair minister De Jonge onderzoekt momenteel al de mogelijkheden voor transformatie van vakantiewoningen.

De nieuwe gedoogconstructie is een stap in de goede richting om het tekort op de woningmarkt terug te dringen, reageert Sophie Kraaijeveld, sectorspecialist Real Estate bij ING Sector Banking. Hoewel ze er aan toevoegt dat gezien de aantallen waar het om gaat het ook niet veel meer zal betekenen dan ‘een druppel op de gloeiende plaat’.

1 op de 10 Zeeuwse huizen is vakantiewoning

De laatste jaren groeit de reguliere woningvoorraad minder dan 1 procent per jaar. Het potentieel vakantiewoningen neemt veel harder toe. Sinds 2018 is het aantal niet-woningen met een logiesfunctie – ofwel een gebouw voor een tijdelijk verblijf – tussen de 2 en 4 procent per jaar gestegen. In het eerste kwartaal van 2024 waren er 141.000 niet-woningen met een logiesfunctie. In 2012 waren dat er nog 111.600, aldus ING.

Er komen ook relatief gezien steeds meer vakantieverblijven in Nederland. Het aantal recreatieverblijven als percentage van de woningvoorraad steeg eind 2023 naar ruim 1,7 procent. In de provincies Gelderland, Friesland, Drenthe en Zeeland lagen de percentages allemaal boven de 2 procent van de provinciale woningvoorraad, met als uitschieter Zeeland dat de 10 procent aantikte in 2023.

Permanente bewoning

Hoewel exacte cijfers niet beschikbaar zijn, wonen volgens Kraaijeveld van ING momenteel naar schatting tenminste 55.000 mensen permanent in een vakantiewoning. Het CBS deed in opdracht van minister De Jonge naar het aantal vakantiewoningen, waar de particuliere eigenaar zich ook als bewoner heeft ingeschreven. Op 1 januari 2023 waren dat er 19.100.

Om het totale transformatiepotentieel van vakantiewoningen inzichtelijk te maken kunnen eigenaren of VvE’s van vakantiewoningen zich tot eind mei 2024 melden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, zo is afgesproken. Daarna zal blijken hoeveel mensen er permanent in vakantiehuizen kunnen wonen.

Transformatie naar woonwijk

Het gedogen van het permanent bewonen van vakantiewoningen komt bovenop de inventarisatie naar de transformatiemogelijkheden van vakantieparken naar woonwijken. Daarbij zijn ook andere inhoudelijke thema’s uitgewerkt, zoals het het tegengaan van (ondermijnende) criminaliteit op vakantieparken, het verbeteren van de ondersteuning van kwetsbare bewoners en het revitaliseren van niet-vitale vakantieparken. In een Kamerbrief van begin deze maand ligt hij de Vervolgaanpak vakantiewoningen verder toe. Zo is onder meer de inventarisatie van het transformatiepotentieel door provincies afgerond en is er een digitaal loket transformatie geopend.

Verouderde vakantieparken

Hoewel de totale aantallen misschien niet groot zijn, zou transformatie van vakantiewoningen naar reguliere woningen wellicht enig soelaas kunnen bieden voor het woningtekort. Een deel van de huidige vakantieparken in Nederland is verouderd en soms ook verpauperd.

De Veluwe, de eerste grote binnenlandse vakantiebestemming in de jaren zestig van de vorige eeuw, beschikt over zo’n 500 – vooral kleine – vakantieparken. Een aantal functioneren prima als vakantiebestemming, andere zijn een rommeltje. Nette huisjes staan er naast totaal vervallen exemplaren, aangeharkte tuintjes worden afgewisseld door stapels oude troep. De huisjes zijn vrijwel allemaal particulier bezit. Een deel wordt nu al – illegaal – permanent gewoond. Deze parken hebben nauwelijks tot geen vakantiefunctie meer en zouden in principe geschikt zijn voor transformatie naar woonwijken. Een positief neveneffect is dat je hiermee ook ondermijnende activiteiten en slechte huisvesting van arbeidsmigranten kunt aanpakken, waarvan op sommige parken sprake is.

Hardewijks vakantiepark wordt woonwijk

In Harderwijk hebben de afgelopen jaren al verschillende vakantieparken een woonbestemming gekregen. Op een daarvan staan wat grotere losstaande vakantiehuizen in een bosrijke omgeving, een ander wordt weer gekenmerkt door kleine geschakelde huisjes met de typerende gasbetongevels uit die tijd. Vooralsnog levert de verandering in een woonbestemming van de parken in Harderwijk nog niet veel nieuwe woningen voor starters of andere geïnteresseerden op de woningmarkt op. De mensen die er een huisje hadden en er vaak al illegaal permanent bivakkeerden, zijn er grotendeels blijven wonen. Maar de eerste huizen komen langzaamaan te koop voor marktconforme prijzen.