‘Miljarden van het Rijk nodig om woningbouwopgave te halen’

Vandaag ondertekende de VNG namens gemeenten samen met 11 andere partijen de Uitvoeringsagenda Wonen. ‘Om jaarlijks 100.000 woningen te realiseren moet de uitvoering van de woningbouw sneller en efficiënter en is miljardensteun van het Rijk nodig.’ De partijen vragen om 3 tot 5 miljard euro per jaar.

Gemeenten, provincies, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders en andere betrokken partijen willen dat woningbouwplannen sneller concreet worden en sneller gerealiseerd. ‘We moeten en willen er samen de schouders onder zetten om jaarlijks 100.000 toekomstbestendige woningen te realiseren om het nijpende woningtekort tegen te gaan.’

Uitvoeringsagenda Wonen

De partijen spraken in de Uitvoeringsagenda Wonen af om op alle onderdelen in de woningmarkt maximaal in te zetten: ‘grootschalige nieuwbouw op nieuwe locaties, straatje erbij en bouwen op eigen erf’. Ook in bestaande woningvoorraad liggen volgens hen kansen: aanpak van leegstaande panden, herontwikkeling van buurten, een laag erop en woningen splitsen.

Geld vanuit het Rijk

De aanpak van het woontekort is volgens de ondertekenaars een regionale opgave, maar het Rijk moet wel keuzes gaan maken op hoofdlijnen. ‘Nieuwe woningbouw vraagt om structurele landelijke ondersteuning en financiering. Vrijwel altijd zijn ook investeringen nodig in bereikbaarheid, onderhoud van de openbare ruimte en aanleg van voorzieningen.’ In de agenda wordt opgesomd wat er nodig is van het Rijk. Zoals 3 tot 5 miljard euro per jaar om alle ambities uit de woondeals te kunnen waarmaken.

Aan meerdere knoppen draaien

De VNG vraagt politieke partijen de Uitvoeringsagenda Wonen ‘krachtig te ondersteunen’. De gemeentekoepel ziet bestuurders bij gemeenten die verschil maken. Dat vragen ze ook aan de partners: ‘Steek uw nek uit. Kijk wat u extra kunt doen.’ Volgens voorzitter Sharon Dijksma is er ‘niet 1 oplossing’ om de doorstroming op de woningmarkt weer op gang te laten komen. ‘Daarom moeten we nu aan de slag en aan verschillende knoppen tegelijkertijd gaan draaien.’

Actieagenda Wonen

In 2021 kwamen de partijen al met de Actieagenda Wonen. ‘Onze ambities staan nog stevig overeind. Veel hiervan is inmiddels vastgelegd in beleid, wetsvoorstellen, de woondeals en Nationale Prestatieafspraken, gedeeltelijk zelfs in aangescherpte vorm. Tegelijkertijd zijn de randvoorwaarden uit de actieagenda slechts ten dele vervuld en is bovendien het investeringsklimaat sterk verslechterd. Dit staat het realiseren van onze woningbouwambities in de weg.’