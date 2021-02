‘Woningbouw verder aanjagen voor alle inkomens’

Gemeenten willen samen met andere partijen de woningbouw aanjagen. ‘Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties,’ aldus Divosa, de spreekbuis van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Het Rijk moet hiervoor miljarden extra op tafel leggen.

Een coalitie van 34 organisaties – waaronder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten – komt met voorstellen en afspraken in de woensdag gepresenteerde Actieagenda Wonen. Het plan zou een ‘aanbod’ voor het nieuwe kabinet zijn. Over precies een maand vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats, waarna het onderhandelen kan beginnen.

‘Bindende afspraken’ nodig

De agenda legt de lat voor nieuwbouw hoger dan minister Ollongren van BZK, met wonen in haar portefeuille. Zij streeft naar 845.000 nieuw gebouwde woningen in 2030. De actieagenda trekt die ambitie op naar 1 miljoen, gekoppeld aan plannen voor leefbare buurten en verduurzaming. ‘Bindende afspraken’ met het Rijk zijn daarbij wel ‘voorwaardelijk’, zo houden de gemeenten een slag om de arm.

Zo moet de Woningbouwimpuls de komende jaren structureel naar 2 miljard euro. Het huidige kabinet introduceerde de impuls, waarmee tot dusver 1 miljard is uitgesmeerd over de regeerperiode. De minister stelde nogal daarbij nogal wat voorwaarden, dit zou ‘eenvoudiger’ moeten worden met ‘ontschotte budgetten’.

Woningnood en hoge prijzen

Nederland komt nu meer dan 330.000 huizen te kort en wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden, zo licht Divosa de noodzaak toe. ‘Een hele generatie dreigt de aansluiting op de woningmarkt te verliezen. De leefbaarheid in een aantal wijken gaat achteruit. En de verduurzaming van woonwijken komt niet snel genoeg van de grond.’

Harriët Tiemens, wethouder in Nijmegen, sluit zich daar namens de decentrale overheden bij aan. Een ‘kordate gezamenlijke inzet van alle partijen’ is nodig volgens haar. ‘Dat maakt deze coalitie waardevol, want gemeenten en provincies alleen zijn niet in staat om alle inwoners een passende woning te bieden.’

‘Niet shoppen’

Het is niet de bedoeling dat een nieuw kabinet in de plannen gaat ‘shoppen’, waarschuwt Martin van Rijn van Aedes, waarin woningbouwcorporaties verenigd zijn. ‘Alles hangt met elkaar samen. Ons woonplan kan integraal in een nieuw regeerakkoord. En dan kunnen we snel aan de slag, wat vervolgens ook flink wat extra werkgelegenheid oplevert.’