Tweede ronde woningbouwimpuls: 28 gemeenten krijgen geld

Het geld in de tweede ronde van de nieuwbouwsubsidie ‘woningbouwimpuls’ is toegekend. In 28 gemeenten worden 44.666 nieuwe woningen voor starters en mensen met een middeninkomen gebouwd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken legt hiervoor 266 miljoen euro in. Gemeenten en provincies dragen ruim 340 miljoen euro bij.

Dat schrijft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer over de tweede tranche Woningbouwimpuls. De interesse van gemeenten in een bijdrage uit de woningbouwimpuls is zo groot, dat aanvankelijk niet alle positief beoordeelde aanvragen geld konden krijgen. Vanwege het woningtekort besloot Ollongren de geplande bijdrage van 225 miljoen euro te verhogen naar 266 miljoen euro. ‘Zo krijgen alle positief beoordeelde aanvragen geld en lopen deze projecten geen vertraging op.’

Betaalbaar

Samen met de eerste tranche van 51.021 woningen kunnen dankzij de woningbouwimpuls nu 95.687 nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Van de bijna 45.000 woningen die in de tweede ronde gebouwd worden, valt 67 procent in de categorie ‘betaalbaar’. Dit zijn woningen voor de sociale huursector en middenhuur. Ook koopwoningen die onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vallen, met een aankoopbedrag beneden 325.000 euro, worden hiertoe gerekend.

28 gemeenten

Verder worden 1100 tijdelijke woningen gebouwd en komen er in de projecten huizen voor starters, senioren, studenten en andere aandachtsgroepen. De 30 projecten zijn verdeeld over 28 gemeenten in het land, zie de kaart hieronder.

‘De projecten die in deze tranche als onvoldoende beoordeeld zijn, kunnen, waar nodig met enige aanpassingen, opnieuw kansrijk zijn voor een volgende ronde. Ik blijf daarom ook met deze gemeenten in gesprek,’ aldus Ollongren.

Derde ronde

De demissionair minister wil snel duidelijkheid geven over het volgende aanvraagtijdvak voor de woningbouwimpuls. Ze verwacht dit in maart te kunnen doen. Dan worden ook de uitkomsten bekend van de evaluatie van de eerste rondes. Voor de derde ronde is nog circa 250 miljoen euro over van de 1 miljard euro in totaal voor de woningbouwimpuls.

‘Met de beschreven resultaten van deze tweede tranche en het perspectief op de derde tranche zet ik mij onverminderd in om in het hele land in te lopen op het woningtekort en meer betaalbare woningen te realiseren,’ schrijft Ollongren.

Actieagenda Wonen

De subsidie is een van de manieren om de woningbouw aan te jagen, aangezien er 845.000 woningen bij moeten komen tot 2030. De gisteren gepresenteerde Actieagenda Wonen trekt die ambitie op naar 1 miljoen, gekoppeld aan plannen voor leefbare buurten en verduurzaming. De betrokken partijen vinden dat de woningbouwimpuls de komende jaren structureel naar 2 miljard euro moet.