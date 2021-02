Nieuw wetsvoorstel in de maak na pilot verhuurdervergunning

De verhuurdervergunning is een goede manier om malafide verhuurders aan te pakken. Dat blijkt uit een pilot rond de aanpak van goed verhuurderschap, waar gemeenten aan mee hebben gewerkt. Zij zijn tevreden over de resultaten en willen nu een landelijke grondslag. Een wetsvoorstel is in de maak.

Fijn en plezierig wonen is een groot goed. Zo begint de Kamerbrief Uitkomst aanpak goed verhuurderschap van minister Ollongren. Als missstanden het woongenot van huurders ondermijnen, moet dan ook worden opgetreden tegen de malafide verhuurder. Dat kan met behulp van een verhuurdervergunning is in het kort de conclusie van de pilot.

Afgelopen twee jaar namen gemeenten en belanghebbende organisaties deel aan de zogenoemde aanpak goed verhuurderschap. Daarbinnen zijn een aantal pilots gedaan met een verhuurdervergunning, een gemeentelijk vergunningsstelsel voor de verhuur van woningen.

Uitkomsten pilots

Deze aanpak moet misstanden op de huurmarkt voorkomen en tegengaan. Uit de pilots komt naar voren dat verschillende steden en regio’s sinds de start van de aanpak goed verhuurderschap waardevolle praktijken hebben ontwikkeld. Daarmee kunnen ze de activiteiten van malafide verhuurders tegengaan. Het vraagstuk van malafide verhuurders die veelvuldig de regels overtreden, speelt volgens de minister overigens niet alleen op de huurwoningmarkt. Het heeft ook een ondermijnend effect op de verhuur en gebruik van ander vastgoed.

Een van de uitkomsten is dat actieve handhaving lijkt te werken. Daarnaast is het belangrijk om de huurders beter te informeren over hun positie, waardoor zij sterker komen te staan. Ook is er afgelopen tijd ervaring opgedaan met de overname van panden door de gemeente. Dat heeft als voordeel dat huurders niet hoeven te vertrekken als de verhuurder in de fout gaat. Die mogelijkheid bestaat overigens al sinds 2015 op grond van de Woningwet, maar is tot nu toe grotendeels onbenut gebleven.

Gemeenten zijn tevreden over de geboekte resultaten. Zij zouden nu graag een landelijke grondslag willen.

Nieuwe wet

Minister Ollongren werkt daarom aan een nieuw wetsvoorstel. Eerder ageerden gemeenten tegen haar wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke huurcontracten. Dat vonden ze niet ver genoeg gaan. Dit nieuwe voorstel moet ervoor zorgen dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om landelijke geüniformeerde voorschriften voor verhuurders in te kunnen stellen.

‘Uit de pilots is mij ook gebleken dat een algehele vergunningplicht voor alle verhuurders een te groot beslag legt op de capaciteit van het gemeentelijke apparaat en leidt tot een onevenredige administratieve last voor verhuurders. Er is ook zoals gezegd een roep, ook vanuit de verhuurders, om uniformering van gemeentelijke regelgeving,’ schrijft Ollongren.

De minister stelt een systeem voor waarmee gemeenten zelf beslissen over het al dan niet invoeren van algemene regels. Daarnaast kunnen gemeenten dan ook een specifieke vergunningsplicht instellen voor verhuurders die veelvuldig overtredingen begaan.

Statement goed verhuurderschap

Verhuurders, gemeenten en andere belanghebbenden willen actief met de aanpak doorgaan. In de Kamerbrief over de resultaten van de aanpak goed verhuurderschap brengen ze het volgende statement naar buiten: ‘We zullen ons hard blijven maken voor het tegengaan van discriminatie op de woningmarkt en het aanpakken van de malafide verhuurders waar dat in ons vermogen ligt’.

Het statement wordt ondersteund door Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de gemeente Amsterdam (namens de studentengemeenten) en meerdere woon- en makelaarsbonden.