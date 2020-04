Amsterdam wil discriminerende makelaars ‘namen en shamen’

Amsterdam wil discriminerende makelaars en verhuurders op de woningmarkt harder aanpakken. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om makelaars en verhuurders die veelvuldig over de schreef gaan te ‘namen en shamen’. De gemeente Rotterdam gaat discriminatie in de vrije huursector aanpakken.

Dat schrijft wethouder Laurens Ivens in een brief aan de gemeenteraad (pdf). Uit onderzoek van de gemeente, uitgevoerd in het najaar, blijkt dat mensen met een niet-westerse naam moeilijker aan een woning komen. Eerder kwam dat beeld ook in andere steden naar voren.

Niet-westerse naam

Vrouwen met een niet-westerse naam werden bij het onderzoek in 16 procent van de gevallen ongelijk behandeld ten opzichte van vrouwen met een Nederlandse naam. Voor mannelijke woningzoekenden was de discriminatiegraad hoger, namelijk 21 procent. In het onderzoek werden makelaars en verhuurders gebeld door fictieve huiseigenaren die hun koopwoning graag wilden verhuren maar dan niet aan een huurder met een migratieachtergrond.

Aangesproken

Makelaars en verhuurders waar discriminatie wordt vastgesteld, worden aangesproken door hun brancheorganisatie of een antidiscriminatie-organisatie, schrijft Ivens. ‘In een diverse stad als Amsterdam moet iedereen volwaardig mee kunnen doen en moet iedereen dezelfde kansen krijgen.’

Verder komt er een bewustwordingscampagne en herhaalt de gemeente het discriminatieonderzoek. Ook sluit de stad een overeenkomst over goed verhuurderschap met de verhuurdersbranche. ‘Niet discrimineren’ moet bovendien voorwaarde voor een verhuurvergunning worden.

Discriminatie vrije huursector Rotterdam

Ondertussen wil de gemeente Rotterdam discriminatie in de vrije huursector aanpakken. Antidiscriminatiebureau RADAR concludeert uit een praktijktest dat niet alle huurders in Rotterdam gelijke kansen hebben. De gemeente wil daarom dat het aanbieden van vrije sectorwoningen gereguleerd gaat worden.

Volgens het onderzoek hebben Rotterdammers met een beperking of een Marokkaans klinkende achternaam bijvoorbeeld minder kans om een woning te krijgen. Ook zijn de criteria voor het toewijzen van een woning niet altijd duidelijk.