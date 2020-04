Nieuwe landelijke piek sterftecijfer, lokale uitschieters

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteert 5037 sterfgevallen in week 14, die eindigde op zondag 5 april. Dat zijn er circa 2000 meer dan in het gebruikelijke beeld. Lokaal liggen de uitschieters tot ruim vijf keer zo hoog als normaal.

‘In sommige gemeentes in Noord-Brabant, Limburg en rondom Zwolle is het aantal overledenen in week 14 meer dan verdubbeld ten opzichte van een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. In tien gemeentes, waaronder Grave, Meijerijstad, Uden, Heerde en IJsselstein, is het aantal overledenen zelfs vijf of meer keer zo hoog,’ aldus het CBS over de lokale spreiding.

‘Kan toeval zijn’

Hoewel de sterfte vooral in de door corona getroffen gebieden piekt, waarschuwt het CBS voor te snelle conclusies. ‘Het aantal overledenen op gemeenteniveau kan sterk fluctueren, met name voor kleine gemeentes. Een (sterke) verhoging in een bepaalde week kan daarom toeval zijn en hoeft niet het gevolg te zijn van de coronacrisis.’

Schatting blijft hoog

In week 14 telde het CBS ongeveer 600 sterfgevallen méér dan de week ervoor, die al een ‘record’ in de historische reeks was. Alleen tijdens de griepgolf van 2018 overleden ook al eens meer dan 4000 Nederlanders in een week. Mogelijk wordt hierna de daling ingezet, maar zeker is dat nog niet. Voor week 15 verwachten de statistici tussen de 4700 tot 5300 sterfgevallen.

Verschil met RIVM

De ‘oversterfte’ ligt ver boven de coronadoden zoals gemeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens die telling waren er in week 14 ‘slechts’ 1077 doden te betreuren als gevolg van het virus. Met de CBS-cijfers ernaast, lijkt dat in werkelijkheid bijna het dubbele.

‘Omdat niet alle overledenen in Nederland getest zijn op COVID-19 zullen de werkelijke aantallen aan corona overleden personen hoger zijn. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS – dus ongeacht de doodsoorzaak- ontstaat een completer beeld,’ merkt het CBS daarover op. Het RIVM bevestigt dat.