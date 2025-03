Gemeenten doen voorstellen voor aanzwengelen vergunningverlening

Amsterdam is druk bezig met het verwerken van opgehoopte facturen. Wethouder Hester van Buren (financiën) meldt dat het aantal rekeningen waarvan de betalingstermijn is verstreken, sinds een week gestaag afneemt. De gemeente verwacht de problemen uiterlijk half mei opgelost te hebben. De hoofdstad zegt op koers te liggen om in de eerste helft van april alle... lees verder