Vergunningverlening loopt vast vanwege stikstof

De VNG waarschuwt dat de gemeentelijke vergunningverlening opnieuw vastloopt, waardoor bouwprojecten niet van de grond komen. Volgens de gemeentekoepel is dat het gevolg van recente rechterlijke stikstofuitspraken.

‘Gemeenten hebben duidelijkheid nodig over de gevolgen van de uitspraken voor

omgevingsplannen, omgevingsvergunningen en milieuvergunningen. Totdat dit helder is, zitten

gemeenten klem en vertragen projecten voor woningbouw, weg- en waterbouw en energie-infrastructuur in de buurt van natuurgebieden,’ schrijft de VNG aan de Tweede Kamer.

Kamerdebat stikstof

Donderdagmiddag vindt over het dossier een Kamerdebat plaats met minister Wiersma en staatssecretaris Rummenie van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Hier komen onder andere de uitspraken aan bod die de Raad van State in december deed.

De hoogste bestuursrechter oordeelde dat projecten voortaan weer standaard een vergunning nodig hebben als er mogelijk negatieve gevolgen bij komen kijken voor Natura 2000-gebieden. ‘Intern salderen’, waarbij alleen naar de verandering ten opzichte van de bestaande situatie wordt gekeken, mag niet meer.

‘De uitspraken hebben veel effect op de vergunningverlening, die stokt,’ schrijft de VNG. ‘Er wordt hard gewerkt om in beeld te brengen wat dit betekent voor natuurvergunningen. Tegelijkertijd vragen we meer aandacht voor de gevolgen op gemeentelijke vergunningen, zoals milieu- en bouwvergunningen, omgevingsplannen, buitenplanse activiteiten en handhavingsprocedures.’

‘Enorm effect’

De koepelorganisatie stelt dat de uitspraken ‘enorm effect’ hebben in de praktijk. De vraag is steeds of projecten kunnen doorgaan. Als voorbeeld wijst de VNG op de renovatie van de lokale school of het opleveren van woningen voor aandachtsgroepen, en de wegen die nodig zijn om deze woningen bereikbaar te maken.

Volgens de VNG tekenen de gevolgen zich langzaam af en moeten ze niet onderschat worden. ‘De afgelopen weken is voor gemeenten en de VNG helder geworden hoe breed de uitspraken doorwerken. De opgave is groter dan stikstof en intern salderen op agrarische bedrijven.’

Inwoners hebben er last van, aldus de VNG. ‘Daarom roepen we het Rijk op gemeenten duidelijkheid te geven voor onder meer milieuvergunningen en de uitkoopregelingen voor veehouders.’