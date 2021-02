Coronamaatregelen massaal overtreden in drukke parken

Door het mooie weer waren gisteren in veel steden de parken overvol. In Amsterdam, Groningen, Tilburg en Maastricht maande de politie bezoekers weg te gaan, omdat het er te druk was. In het Amsterdamse Vondelpark werden de coronamaatregelen massaal overtreden. Gemeenten gaan maatregelen nemen om extreme drukte in parken tegen te gaan. Tegelijkertijd klinkt de roep om terrassen in de horeca te openen steeds harder, om dit soort situaties te voorkomen.

In Tilburg werd het Spoorpark gesloten en in Groningen werden bezoekers weggestuurd uit het Noorderplantsoen. In beide parken was het te druk en konden de coronamaatregelen niet worden nageleefd, meldde de politie. ‘De regels gelden nog steeds. Houd afstand en vermijd drukke plekken,’ was de boodschap van de politie Groningen. De politie in Nijmegen deelt vandaag bekeuringen uit aan mensen die zich niet aan de coronaregels houden in het Kronenburgerpark. De gemeente constateert vanmiddag dat het alweer druk is in dit park en raadt iedereen aan om een ander, rustig plekje op te zoeken.

Zijingang

De zijingangen van het Vondelpark in Amsterdam blijven vanaf vandaag gesloten. Ook komt er extra toezicht bij de twee hoofdingangen. Dat besloot burgemeester Femke Halsema gisterenavond in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. Woensdagmiddag greep de politie in omdat het in het park te druk was en de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Bij optreden van de politie werd met flessen gegooid en werden twee personen aangehouden.

Volledig afgesloten

Deze beperkte toegang tot het park moet leiden tot minder drukte. De gemeente monitort de drukte en handhaving is extra alert op doorstroming en groepsvorming. Als deze maatregelen niet het gewenste effect bereiken dan zal het Vondelpark volledig worden afgesloten voor het publiek, laat de gemeente weten. En dat gebeurde vanmiddag dan ook.



⚠️Het is weer te druk in het Vondelpark. We sluiten het park tijdelijk af en laten mensen alleen nog het park verlaten.



⛔ Vermijd drukke plekken

↔️ Houd 1,5 meter afstand#BlijfThuis #VermijdDrukte pic.twitter.com/6PgUmG13AO — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) February 25, 2021

Sinds zondag heeft de politie twee keer moeten optreden tegen groepen feestende parkbezoekers die van het mooie weer genoten en massaal de coronaregels overtraden.

‘De driehoek heeft begrip voor Amsterdammers die de buitenruimte op zoeken tijdens dit vroege voorjaar, maar accepteert geen doelbewuste overtreding van de regels met alle risico’s voor de volksgezondheid die daarop volgen,’ aldus de gemeente. Daarom wordt nu deze ‘afkoelperiode’ ingesteld. Het Vondelpark blijft open, omdat de openbare ruimte in de stad schaars is. De maatregelen gaan voor onbepaalde tijd in.

Geen festivalterrein

De burgemeester is niet te spreken over de situatie in het park, waar mensen veel te dicht op elkaar stonden. ‘Dit is opnieuw een massale overtreding van de coronamaatregelen. De aanwezigen tonen geen enkel respect voor iedereen in de stad die zijn best doet om meer besmettingen te voorkomen,’ aldus Halsema. ‘Het park is geen festivalterrein.’ Eerder op de dag werd bekend dat bij mooi weer in het Vondelpark maatregelen gaan gelden om drukte tegen te gaan, net als vorig jaar.

In het Parool gaf Halsema gisteren nog aan te begrijpen dat mensen elkaar opzoeken in het Vondelpark, Rembrandtpark en de Noordermarkt. Door het mooie lenteweer wil iedereen graag naar buiten. Het geleidelijk heropenen van activiteiten die buiten kunnen plaatsvinden, zou daarom een volgende stap moeten zijn. ‘Ik roep het kabinet op: kijk begin maart als het mogelijk is naar de terrassen, zodat we de publieke ruimte kunnen reguleren,’ zegt ze in de Amsterdamse krant. ‘Mensen verlangen ernaar om elkaar te zien en dan is buiten echt het veiligst.’

Ook de fractievoorzitter en lijsttrekker van D66 Amsterdam zegt dit in zijn tweet.

Je kan in het Vondelpark over de hoofden lopen, maar de terrassen moeten volgens Rutte echt dicht blijven vanwege de aanzuigende werking…



Mensen trekken het niet meer thuis en gaan er op uit, en dat kan dan echt beter op een veilig terras dan hutjemutje op een grasveld. pic.twitter.com/t6D0CeAxAL — Reinier van Dantzig (@RvDantzig) February 24, 2021

Terrassen open

Meerdere burgemeesters pleiten voor meer mogelijkheden buiten en de opening van terrassen. Ook de roep vanuit de horeca wordt steeds luider. Op Schiermonnikoog willen hoteleigenaren hun restaurants en terrassen op 16 maart gaan openen en zij zullen niet de enigen zijn. Dat verwacht de afdeling Friesland van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Woordvoerder Corné van de Erve wijst erop dat het voor de branchevereniging van de horeca ‘weinig zin heeft om hun ongenoegen te uiten bij gemeenten en burgemeesters, omdat die niets kunnen doen doordat de regelgeving landelijk aangestuurd wordt’. KHN Nederland doet dan ook een klemmend beroep op het kabinet ‘om zo snel mogelijk met ons mee te werken richting een verantwoorde opening’.

Actie horeca

Een groep van 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland roept horecaondernemers op om volgende week dinsdag de terrassen te openen. Eet- en drinkgelegenheden moeten wegens de lockdown gesloten blijven, maar volgens de actiegroep is die regel onzinnig voor de buitenruimtes.

‘Zeker na het zien van de beelden van afgelopen weekend en afgelopen dagen. Amper tot geen handhaving maar wel volle parken door het hele land,’ zegt initiatiefnemer en horeca-ondernemer Johan de Vos. De voorgeschreven 1,5 meter afstand zal bij de heropening wel in stand worden gehouden, zo benadrukt hij.

‘Daar heb ik alle begrip voor. Het is niet meer uit te leggen wat het kabinet doet. Het is bittere noodzaak voor ondernemers,’ zegt de landelijke KHN-voorzitter Robèr Willemsen. ‘Wij roepen niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid en roepen ook niet landelijk op tot een opening van de terrassen, maar ik verwacht wel dat nog meer KHN-afdelingen dit gaan doen.’ KHN spreekt volgens hem van duizenden zaken die komende dinsdag hun terrassen openen.