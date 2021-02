Burgemeesters willen meer buitenactiviteiten

Maak bij een versoepeling van de coronamaatregelen juist buitenactiviteiten mogelijk. Dat is logischer dan binnen meer vrij te geven. Dat advies gaven de burgemeesters in het Veiligheidsberaad maandag aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Volgens Pieter Broertjes van Hilversum kunnen de terrassen zonder problemen open.

Vandaag beslist het kabinet over een eventuele afschaling van de maatregelen. Het ligt volgens de voorzitters van de veiligheidsregio’s meer voor de hand om buiten meer toe te staan dan binnen. ‘Buiten is meer coronaproof,’ zegt beraadvoorzitter Hubert Bruls. Als de dagen langer worden en het weer aangenaam is, gaan mensen meer de deur uit. ‘Zij snakken ernaar om naar buiten te gaan. Dat gaat gebeuren. Neem dan ook de juiste maatregelen.’

De burgemeesters willen vooral dat de maatregelen consequent, consistent en logisch zijn. Bruls: ‘Tover niet lukraak maatregelen uit de hoge hoed. Zij moeten echt goed uitlegbaar zijn. En dan zeggen wij dat het nu slimmer is om in buiten te investeren.’

Lastig dilemma

Bruls spreekt van een lastig dilemma. ‘Wij zitten op een splitsing der wegen. Er is met de dreiging van de mutaties weinig ruimte voor versoepeling. Het virus lijkt weer te kunnen oplaaien. Als je het OMT-advies heel strikt neemt, kunnen we nu niet versoepelen. Maatschappelijk is daar wel heel veel behoefte aan. Als burgemeesters horen we dat dagelijks.’

Ook Grapperhaus merkt de ‘gespletenheid’. ‘Het gaat nog echt niet goed met de besmettingen en de bedden op de ic. We zien de cijfers in omringende landen weer oplopen door besmettelijke mutanten. Aan de andere kant is het moeilijk vol te houden. Dat zien wij echt. Mensen snakken naar perspectief, meer ruimte.’

Samenleving moet weer open

De samenleving moet weer open. ‘Het kan niet anders. De samenleving snakt naar meer openheid,’ zei burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum gisteren voorafgaand aan het Veiligheidsberaad. Volgens hem zitten de winkeliers en de horeca in zijn regio ‘allemaal zwaar aan de grond’. ‘De vaccins gaan de crisis oplossen, maar het vaccineren duurt veel te lang. Dan zijn de horeca en andere ondernemers al omgevallen. Buitenterrassen kunnen zonder problemen open, maar dat moeten we dan wel willen met elkaar.’

De rek eruit

Ook diverse andere burgemeesters merken dat voor veel inwoners en ondernemers de rek eruit is. ‘Mensen zijn moe en een beetje gedeprimeerd,’ aldus Femke Halsema van Amsterdam. Sharon Dijksma van Utrecht is bezorgd. Zij ontvangt geregeld brieven van inwoners bij wie het water aan de lippen staat. John Jorritsma van Eindhoven: ‘Iedereen is er klaar mee. Maar ik kijk ook naar de realiteit.’ Wouter Kolff van Dordrecht spreekt van de ‘moeilijkste fase sinds het begin van de crisis’. ‘Het draagvlak komt onder druk te staan en de druk op de medische zorg is nog steeds hoog.’

Perspectief

Emile Roemer van Alkmaar wil vooral kijken naar wat er wél veilig kan in plaats van wat er niet kan. Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, snakt naar meer perspectief. ‘Dat wil ik al sinds maart vorig jaar. De wens om versoepeling kan ik me voorstellen. Ik hoop dat er weer iets mogelijk is, maar ik durf het niet te beloven. We moeten moedig blijven.’