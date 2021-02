Burgemeesters praten over ‘perspectief’

De 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad krijgen vandaag te horen hoe het kabinet verder wil gaan met de coronamaatregelen die op dit moment gelden en de vaccinatiestrategie. Ze gaan het ook hebben over ‘perspectief’ ofwel ‘het licht aan het eind van de tunnel’.

De burgemeesters willen hun inwoners kunnen vertellen wanneer er misschien weer wat meer mogelijk is in het land, als alles meezit. Justitieminister Grapperhaus komt in het Veiligheidsberaad bespreken wat het kabinet dinsdag tijdens de persconferentie bekend wil maken over de voortzetting van de avondklok en de strikte bezoekbeperking aan huis. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio geven daar hun mening over. Volgens een woordvoerster van het Veiligheidsberaad willen zij van coronaminister De Jonge horen hoe het staat met de vaccinatiestrategie. Hij is daarom ook aanwezig.

Avondklok

Het Veiligheidsberaad vergadert sinds vorige week maandag niet meer ’s avonds maar aan het eind van de middag, zodat alle deelnemers thuis kunnen zijn voordat de avondklok ingaat. De avondklok en de rellen die daarop volgden zullen ongetwijfeld ook opnieuw onderwerp van gesprek zijn.

Bijna 16.000 boetes

Sinds de invoering van de avondklok op zaterdag 23 januari heeft de politie in het hele land 15.997 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van die maatregel. In de afgelopen 24 uur werden 980 bekeuringen uit voor het schenden van de avondklok. De afgelopen drie dagen verliepen aanzienlijk rustiger dan in de eerste dagen dat de beperking van kracht was.

Dat is ook terug te zien in het totaal aantal uitgedeelde coronaboetes, de optelsom van bekeuringen voor het schenden van de avondklok, de mondkapjesplicht en het niet houden van onderlinge afstand. Sinds vrijdagochtend schreef de politie landelijk 7.315 boetes uit, tegenover alleen al 5.959 bekeuringen vorige week zaterdag en zondag. Toen liepen demonstraties in onder meer Den Bosch, Eindhoven en Amsterdam fors uit de hand.

Noodbevel- of verordening

Afgelopen week en weekend is het een stuk rustiger verlopen dan de week ervoor. In veel gemeenten werd een noodbevel of noodverordening ingezet om rellen te voorkomen. Wel greep de politie zondagavond in Maastricht in toen een grote groep mensen door de binnenstad liep. Volgens de politie ging het om ruim vijftig mensen en hielden ze zich niet aan de coronamaatregelen, 56 mensen hebben een bekeuring gekregen van 95 euro. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Aanhoudingen en vreedzame demonstraties

In Amsterdam werden wel 33 mensen aangehouden, onder meer vanwege het bezit van een slagwapen, het hebben van een taser en het schoppen richting een journalist. Ondanks een demonstratieverbod ontstond zondagmiddag op het Museumplein een ‘spontane’ demonstratie, waarbij 600 mensen aanwezig waren die geen afstand hielden. De politie werd met voorwerpen bekogeld toen ze de demonstratie afbraken. Na het uitgeven van een noodbevel was het plein rond 16.30 uur door politie en ME ‘beheerst ontruimd,’ aldus de gemeente.

Daarnaast verliepen meerdere kleine demonstraties in de hoofdstad volgens de gemeente ‘vreedzaam’. Deze waren van te voren aangemeld en met de organisaties werden vooraf afspraken gemaakt rondom de coronamaatregelen. In het Vondelpark werden bijvoorbeeld stippen gezet om anderhalve meter afstand te bewaren.

Apeldoorn tevreden

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn is tevreden dat een ‘koffiedrink-demonstratie’ in zijn gemeente zondag rustig en ordelijk is verlopen. Heerts vaardigde zondagmorgen een noodbevel uit vanwege ‘een dreiging van ernstig geweld tegen personen’, maar dergelijk geweld is uitgebleven. Het noodbevel is zondag aan het begin van de avond weer ingetrokken, aldus de gemeente. In Apeldoorn kwamen ongeveer vierhonderd mensen bijeen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen.

Rustig in Eindhoven

Ook in Eindhoven is het zondagmiddag rustig gebleven. Twee eerder aangemelde demonstraties waren door de gemeente verboden en er kwamen geen demonstranten naar Eindhoven. De politie was nadrukkelijk en talrijk aanwezig in de rustige winkelstraten, het 18-septemberplein en het Raadhuisplein. Vorige week zondag was de binnenstad van Eindhoven het toneel van hevige rellen.

Grootscheepse controles

Door grootschalige inzet van politie, mobiele eenheid en andere handhavers heeft Venray zaterdagavond eerder aangekondigde rellen weten te voorkomen. De politie stuurde mensen van buiten de gemeente terug naar huis. Samen met boa’s en medewerkers van een beveiligingsbedrijf hield de politie de ontwikkelingen in de gaten. De handhavers hielden via een drone overzicht over de situatie. ‘Met de noodverordening in de hand werden sensatiezoekers uit andere gemeenten al aan de grenzen van de gemeente Venray opgevangen en teruggestuurd. Kentekens werden opgenomen,’ aldus een woordvoerder.

‘Koffie drinken’ met publiek

Om rellen rond de avondklok en andere coronamaatregelen te voorkomen, deelden de Leidse burgemeester Henri Lenferink en een aantal politiemensen en handhavers vrijdagavond koffie en thee uit op de Beestenmarkt. Aanleiding was een oproep op sociale media om te gaan ‘koffiedrinken 2.0′ op dat plein. Daarbij werd volgens de politie duidelijk gehint op ‘georganiseerd bij elkaar komen om te rellen en plunderen’. Daarom trokken burgemeester en politiemensen ‘gewapend’ met kannen koffie en thee naar de Beestenmarkt, om zo met mensen in gesprek te gaan.