Opnieuw dringend verzoek om extra opvangplekken Oekraïners

Demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asiel) heeft de veiligheidsregio’s dringend verzocht om snel extra opvang te regelen voor Oekraïners. Hij wil per regio extra noodopvang voor 200 personen, in ieder geval tot 1 januari 2024. Hiermee moeten op korte termijn 5.000 extra plekken gerealiseerd worden.

Van der Burg vroeg dit vrijdagochtend tijdens een digitaal spoedoverleg van het Veiligheidsberaad, waarin de vertegenwoordigers van de 25 regio’s zitten. Aanleiding voor de oproep is het dreigende tekort aan structurele opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. De aanmeldlocatie in Amsterdam zit volledig vol en in Utrecht dreigt de locatie ook vol te raken.

Bedden

Het is al enige tijd bekend dat de opvangcapaciteit voor Oekraïners achter dreigt te raken op het aantal mensen dat er een beroep op doet. Volgens de laatste cijfers van de overheid zijn er 82.980 bedden beschikbaar, waarvan er 82.280 in gebruik zijn. Dat is slechts een marge van 700 bedden.

De afgelopen dagen is de krapte niet opgelost, omdat er nog steeds nieuwe vluchtelingen bij komen. Vrijdagavond sloot de aanmeldlocatie in Amsterdam, waar betrokkenen binnenkomen en worden verdeeld over opvangplekken. Het verdeelpunt gaat pas weer open als er een landelijke stabiele voorraad opvangplekken is gerealiseerd. De gewone opvanglocaties in de hoofdstad blijven wel open.

Noodopvang

Van der Burg stuurt erop aan om binnen enkele dagen (crisis-)noodopvang te regelen voor de Oekraïners. Met de extra plaatsen ‘ontlasten wij de HUBS in Utrecht en Amsterdam. In de tussentijd verzoek ik iedere regio om door te werken aan de groei van structurele plekken richting het eerder gevraagde aantal van 97.000 per 1 februari 2024,’ schrijft Van der Burg aan de regio’s.

Kanttekeningen

De veiligheidsregio’s hebben aangegeven zich in te willen zetten om dit verzoek te realiseren, ondanks een aantal kritische vragen en kanttekeningen. ‘Alle regio’s zullen, ondanks alle ingewikkeldheden en al gepleegde inzet, de komende weken nog extra aan de bak moeten’, stelt voorzitter van het Veiligheidsberaad Wouter Kolff . ‘We moeten mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten op zijn minst tijdelijk onderdak kunnen blijven bieden.’