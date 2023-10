Vooral kwaliteit telt bij buurtcontact, niet de frequentie

Voor het waarderen van een buurt blijkt vooral de kwaliteit van contact met buurtgenoten van belang, net als een sterk sociaal vertrouwen en de ervaren mate van criminaliteit, aldus onderzoek van de Vrije Universiteit (VU). De kloof tussen stad en platteland blijkt minder groot dan gedacht. Ook in gemeenteland wordt het hebben van goed buurtcontact gestimuleerd met diverse initiatieven.

Uit het buurtonderzoek van de VU onder 18.000 leden van burenplatform Nextdoor komen verschillende aspecten die de waardering van de buurt bepalen. Volgens het onderzoek gaat het bij de waardering van de buurt vooral om de kwaliteit van het contact met buurtgenoten gaat en niet om de kwantiteit. Zo vindt bijna tweederde van de ondervraagde (65 procent) een prettige omgang met buurtgenoten, belangrijk. Meer dan de frequentie ervan.

Wie bijvoorbeeld dit buurtcontact als ‘zeer positief’ ervaart (21,4 procent), geeft zijn of haar buurt een gemiddelde van 8,4. Voor wie dit juist als ‘onprettig’ of ‘zeer onprettig ervaart, komen deze gemiddelden uit rond een 5. De frequentie van het contact heeft een beperkte invloed, zo schrijven de onderzoekers.

Kloof minder groot

Uit het onderzoek blijkt ook dat het beeld dat er een grote kloof bestaat tussen stad en platteland in werkelijkheid genuanceerder ligt. De verschillen binnen stedelijke wijken onderling en tussen plattelandswijken onderling zijn volgens het onderzoek groter dan die tussen stad en platteland. Het gemiddelde rapportcijfer is in de meeste stedelijke gebieden lager (7,4) dan op het platteland (7,7), maar de kloof is opvallend groter binnen de wijken in de stad (7,9 versus 6,7) en op het platteland (8,2 versus 7,1).

Inkomen bepaalt

‘Het onderzoek laat zien dat de kloof tussen stad en platteland vaak wordt overdreven. Of een buurt goed of slecht wordt beoordeeld, wordt vooral bepaald door het gemiddelde inkomen van de buurt dus: of een buurt arm of rijk is. En niet zozeer door de landelijkheid of stedelijkheid van de buurt’, aldus socioloog Peer Smets van VU Amsterdam en betrokken bij dit onderzoek. ‘Vooral de grootste steden laten aanzienlijke verschillen zien tussen ‘goede’ en ‘slechte’ buurten. Dit kan te verklaren zijn door de mate van diversiteit.’

Beste gemeenten en buurten

Gemeenten die het goed doen in de peiling, zijn Goirle in Noord-Brabant (8,47), De Bilt in Utrecht (8,24) en Bloemendaal in Noord-Holland (8,21). Inwoners van de buurt Alteveer-Cranevelt in Arnhem zijn het meest tevreden over hun buurt (8,89), gevolgd door de inwoners van de Burgemeesterswijk en Hoogkamp in Arnhem (8,84) en Caumerveld-Douve Weien in Heerlen (8,73).

Met name goed contact met buurtgenoten, een sterk sociaal vertrouwen en de ervaren mate van criminaliteit en gevoelens van onveiligheid, spelen een significante rol spelen bij de algehele waardering van de buurt.

Inspiratie uit de praktijk

Ook in gemeenteland wordt het hebben van goed buurtcontact gestimuleerd. Zo is er bijvoorbeeld de Buurtcamping, als lokaal hulpmiddel voor verbinding. De Buurtcamping is een initiatief waarbij een tentenkamp in de buurt op een veldje of in een lokaal park wordt opgezet door buurtbewoners. Het principe bestaat nu tien jaar en inmiddels zijn er al 65 van deze campings. Het initiatief is in veertig gemeenten opgepakt en elk jaar komen daar nog zo’n tien tot vijftien nieuwe gemeenten bij. ‘Onderling burencontact is een voedingsbron voor sociaal vertrouwen,’ zo vertelde de directeur-bestuurder van stichting De Buurt recent in deze aflevering van Goed Voorbeeld.

Gezonde buurten

Een groene plek om lekker te spelen, maar ook om elkaar te ontmoeten en te bewegen: dat is het doel van het project ‘Gezonde Buurten’ van Jantje Beton, IVN Natuureducatie en JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst). De organisaties ontwikkelen in samenwerking met gemeenten en bewoners plekken om samen te komen, waar mensen ook worden uitgedaagd om te bewegen en kennismaken met een gezonde leefstijl. Een Gezonde Buurt is een doe-project waarbij alle omwonenden, van jong tot oud, vanaf de start meedoen en meedenken over wat er in hun wijk of buurt beter kan als het gaat om natuur, spelen, bewegen en ontmoeten. Dit jaar worden er negen van deze buurten gerealiseerd.

Slimme ontmoetingsplek

Ontmoetingsplekken kunnen in wijken met veel diversiteit zorgen voor sociale samenhang, mits ze slim zijn ingericht. Dit schrijven de onderzoekers van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). Groeiende diversiteit in een wijk kan samenleven soms ingewikkeld maken. Als achtergronden en leefpatronen uiteenlopen, weten wijkbewoners elkaar vaak minder goed te plaatsen. Het helpt dan als je buurtgenoten af en toe tegenkomt, zodat je ze sneller herkent. In de KIS-publicatie wordt uiteengezet hoe je dit als gemeente het beste kunt oppakken.