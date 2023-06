Subsidie en ondersteuning voor gezonde buurt

Een groene plek om te spelen, ontmoeten en bewegen: dat is het doel van het project ‘Gezonde Buurten’ van Jantje Beton, IVN Natuureducatie en JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst). Dit jaar worden er negen gerealiseerd. Gemeenten kunnen zich hiervoor inschrijven.

De organisaties ontwikkelen in samenwerking met gemeenten en bewoners plekken om samen te komen, waar mensen worden uitgedaagd om te bewegen en kennismaken met een gezonde leefstijl. Een Gezonde Buurt is een doe-project waarbij alle omwonenden, van jong tot oud, vanaf de start meedenken over wat er in hun wijk of buurt beter kan als het gaat om natuur, spelen, bewegen en ontmoeten. De bedoeling is dat er een duurzame verandering ontstaat op dit vlak.

Inmiddels zijn er veertien van deze gezonde buurten gerealiseerd, onder andere in de gemeenten Stichtse Vecht, Breda, Dordrecht en Leeuwarden, en zijn er tien nieuwe plekken in ontwikkeling. Hier komen dit jaar opnieuw negen van deze Gezonde Buurten bij.

Voor buurten die het kunnen gebruiken

Gemeenten die mee willen doen, kunnen zich hiervoor inschrijven tot 26 juni 2023. Het project is vooral bedoeld voor wijken waar meer sociale cohesie nodig is en er een duidelijke vraag en behoefte is vanuit de bewoners. Er wordt dan een voorkeur wordt gegeven aan buurten die ‘het echt nodig hebben’ op basis van de SES score. Daarnaast wordt ook gekeken naar een landelijke spreiding.

Ondersteuning en subsidie

Deelnemende gemeenten krijgen hierbij op verschillende manieren ondersteuning door de eerder genoemde instanties. Denk bijvoorbeeld aan procesbegeleiding, het mobiliseren en betrekken van een buurt, uitvoering en overdracht aan lokale partners en het delen van kennis. En per buurt is er 60.000 euro beschikbaar voor aanpassingen van de fysieke omgeving en 7.500 euro ter stimulering van lokale activiteiten.

Op basis van de inschrijvingen worden de samenwerkingsmogelijkheden verkend en starten uiteindelijk 9 gemeenten in oktober 2023. Er is een handige infosheet voor gemeenten die de opties willen verkennen.