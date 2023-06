Veel huishoudens in energiearmoede krijgen geen toeslag

Een grote groep mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening maakte het afgelopen jaar geen aanspraak op de energietoeslag. Dat blijkt uit onderzoek van de Woonbond. Samen met andere partijen als de gemeente Utrecht, Ieder(in) en Sociaal Werk Nederland, roept de bond het Rijk op om de bestaanszekerheid voor iedereen te waarborgen.

Het nieuwe rapport van het Meldpunt EnergieAlarm van de Woonbond is gebaseerd op 902 unieke meldingen van huurders. De meeste meldingen, die binnenkwamen tussen juni 2022 en mei 2023, gaan over slechte isolatie van de woning, waardoor de energiekosten de pan uit rijzen. Verzoeken aan hun verhuurder om de woning beter te isoleren, zijn 9 op de 10 keer geweigerd of genegeerd.

Energietoeslag

Vanwege hun inkomen kwam 60 procent van hen net niet in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag, terwijl zij wel hoge energiekosten hebben. Onder hen ook veel samenwonenden, voor wie de inkomensgrens hoger ligt dan voor alleenstaanden. Hierbij wel de kanttekening dat het rapport het recht baseert op 120 procent van het sociaal minimum, terwijl sommige gemeenten de grens hebben opgerekt naar 130 of 140.

Uit: Rapport Meldpunt Energiealarm 2022-2023

Campagne Armoedecoalitie

Het rapport en de bijbehorende boodschap dat veel mensen het moeilijk hebben is onderdeel van de campagne van de Landelijke Armoedecoalitie. Met een brandbrief, persoonlijke verhalen en talloze harde feiten roept dit brede samenwerkingsverband de politiek op om bestaanszekerheid voor iedereen te verankeren in de rijksbegroting voor 2024. De campagne is bedoeld om de politiek bewust te maken van de mens achter de cijfers en loopt tot Prinsjesdag.

Het afgelopen jaar heeft het kabinet veel maatregelen genomen tegen armoede. ‘Deze hebben effect, maar de meeste zijn tijdelijk en regelmatig is het domweg niet genoeg,’ aldus de coalitie. ‘De politiek is nu aan zet om te zorgen dat iedereen kan voorzien in de eerste levensbehoeftes.’

Hoe?

De Landelijke Armoedecoalitie vraagt om het minimumloon te verhogen tot 14 euro per uur en de koppeling met uitkeringen in stand te houden. Ook moeten het toeslagenstelsel en de uitvoering van basisregelingen eenvoudiger. En: ‘Ga in de regelgeving uit van vertrouwen. Zorg ervoor dat mensen kunnen eten, wonen, hun huis kunnen verwarmen, toegang hebben tot zorg, kunnen werken en meedoen.’

Armoedecoalitie

Naast de Woonbond bestaat de Armoedecoalitie uit de Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, Ieder(in), Valente, Gemeente Utrecht, CNV, FNV, Alliantie Vrijwilliger Schuldhulp, ATD Vierde Wereld en SUNN.