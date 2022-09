Gemeenten in de bres voor inwoners die kampen met energiearmoede

Gemeenten springen in de bres voor inwoners die het moeilijk hebben door de hoge energierekening en inflatie. De energietoeslag wordt opgerekt en via de bijzondere bijstand vindt compensatie plaats. Daarnaast zijn er inkomenstoeslag, een noodfonds, of gratis openbaar vervoer.

Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend 17 miljard euro uit te trekken voor reparatie van de koopkracht. Dit om de gevolgen van onder meer de energiecrisis te dempen en armoede tegen te gaan. Gemeenten krijgen extra geld voor onder meer schuldhulp. Ook is er 35 miljoen euro voor studenten die in de problemen komen door de stijgende energieprijzen en geen aanspraak kunnen maken op de energietoeslag.

Dat schreef minister Kaag van Financiën in een Kamerbrief met maatregelen om de negatieve effecten van de hoge energieprijs te dempen. Vanuit het Rijk is er 1300 euro energietoeslag voor mensen die leven van 120 procent van het sociaal minimum. Er is besloten om in 2023 nogmaals 1300 euro aan deze doelgroep uit te keren, daar hebben gemeenten tot 1 juli 2023 de tijd voor. Ook is er de mogelijkheid om 500 euro hiervan al in 2022 uit te keren.

Extra maatregelen

Gemeenten wachten niet alle acties van het kabinet af maar komen zelf met extra maatregelen om hun inwoners te ondersteunen. Zo krijgen circa 400 huishoudens in Utrecht die al drie jaar of langer in de bijstand zitten een Individuele Inkomenstoeslag. Volgens de Participatiewet moeten mensen zelf de toeslag aanvragen, Utrecht verstrekt de toeslag nu automatisch omdat niet iedereen de weg naar deze regeling goed weet te vinden.

De gemeente trekt bijna 7 miljoen euro uit voor maatregelen, ook om middeninkomens tegemoet te komen. Utrechters met een inkomen tot 200 procent van het wettelijk sociaal minimum kunnen vanaf 1 oktober via bijzondere bijstand de hoge energierekening (deels) gecompenseerd krijgen. De gemeente stelt de energietoeslag van 1300 euro nu beschikbaar voor inkomens tot 150 procent van het wettelijk sociaal minimum, in plaats van 125 procent.

130 procent

Veel gemeenten verhogen net als Utrecht de grens van de energietoeslag van 120 procent van het wettelijk sociaal minimum In de meeste gevallen naar 130 procent, zoals Mejerijstad, Noordoostpolder en Veghel. In Raalte kunnen inwoners met een inkomen van 120 tot 130 procent van de bijstandsnorm een eenmalige energietoeslag van 500 euro aanvragen. Ook studenten komen hiervoor in aanmerking.

Schrijnende gevolgen

In Zaanstad hebben inwoners met een inkomen van 130 procent van de bijstandsnorm vanaf half oktober recht op 1000 euro energietoeslag, bij 140 procent op 700 euro. ‘We zien mensen die voorheen financieel nog rond kwamen, maar die nu toch in de problemen komen. Stress, schulden en andere schrijnende gevolgen wil je natuurlijk voorkomen,’ aldus wethouder René Tuijn van Armoede. ‘Daarom stellen we de energietoeslag voor een grotere groep open en roepen ook op om bij ons een aanvraag te doen.’

Gratis OV

In Rotterdam is de grens voor de energietoeslag opgerekt naar 140 procent van het sociaal minimuminkomen. Daarnaast komt het college in de begroting 2023 met maatregelen hoe zij de inwoners tegemoet willen komen. Zo is besloten om de afvalstoffenheffing niet te verhogen. Daarnaast zijn er andere regelingen zoals een kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, gratis openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar, 65+’ers en Rotterdampashouders.

De gemeente kan dit doen omdat de financiën er goed uit zien. De meerjarige begroting laat geen tekorten zien en de reserves zijn op peil. ‘Naast stijgende energie- en grondstofprijzen zien we ook personeelstekorten, is er een woningtekort en ligt er een grote opgave rondom de klimaatverandering. Het stadsbestuur zet alles op alles om financieel stevig in het zadel te blijven om zo te kijken waar de investeringen het hardst nodig zijn,’ aldus wethouder Maarten Struijvenberg.

Nood hoog

In de Nijmeegse gemeenteraad is de motie Als de nood hoog is, is de gemeente nabij aangenomen. Vooruitlopend op de plannen van het Rijk, moet er binnen vier weken een oplossing liggen voor inwoners met geldproblemen door de energierekening. Met onder meer een noodfonds energiearmoede voor alle Nijmegenaren die dat nodig hebben en maatwerk. Maar ook oplossingen voor de lange termijn.