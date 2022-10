Ook studenten in Nijmegen kunnen energietoeslag aanvragen

Net als in veel andere gemeenten kunnen studenten in Nijmegen nu toch energietoeslag aanvragen. De gemeente wacht de gevolgen van de eerdere rechtszaak waar minister Schouten van Armoede mee bezig is, niet af. Het kabinet adviseerde gemeenten de toeslag niet aan studenten te geven.

De rechtbank Gelderland oordeelde in augustus dat een Nijmeegse student niet mocht worden uitgesloten van de energietoeslag. Tot dusver liet de gemeente weten te onderzoeken ‘welke gevolgen’ die uitspraak had. Half september gaf Nijmegen aan dat studenten via de bijzondere bijstand compensatie konden aanvragen, zoals minister Schouten had voorgesteld. Onder meer in Delft, Tilburg en Zwolle konden studenten vorige maand al in aanmerking komen voor de toeslag.

Energietoeslag

Nu kunnen studenten in Nijmegen dus ook alsnog energietoeslag aanvragen, één keer per adres. ‘Als de toeslag verdeeld moet worden onder meerdere studenten moet men dit onderling zelf regelen,’ aldus de gemeente in een toelichting. Daarnaast wordt de studiefinanciering meegeteld voor de inkomenseis, ook als er geen of niet maximaal gebruik van wordt gemaakt.

De Nijmeegse studentenvakbond AKKU is blij met de toeslag voor studenten, maar denkt dat vanwege de voorwaarden alsnog veel mensen er niet voor in aanmerking komen. En studenten die in de grote studentencomplexen wonen, hebben er volgens AKKU ook weinig aan als de energietoeslag verdeeld moet worden over de groep.

130 procent

Net als veel andere gemeenten geeft Nijmegen nu inwoners tot 130 procent van het sociaal minimum de energietoeslag, in plaats van de 120 procent van het Rijk. ‘Zo helpt de gemeente nog meer inwoners die in de knel komen door de hoge energierekening.’ Hetzelfde gebeurt in Hilversum en ook studenten vallen inmiddels onder deze groep.

Op basis van een poll op Instagram blijkt dat ongeveer 1 op de 3 ondervraagde studenten de energietoeslag in Hilversum al aanvroeg. Als een eerdere aanvraag afgewezen is hoeven ze niet nogmaals het formulier in te vullen. ‘Wij gaan alle afgewezen aanvragen opnieuw bekijken,’ aldus de gemeente.

35 miljoen

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan los daarvan 35 miljoen euro vrij te maken voor individuele studenten die in de problemen komen door de stijgende prijzen. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt dat niet voldoende, omdat er maar een klein deel van de studenten mee geholpen is. De bond bereidt rechtszaken voor in onder meer Groningen, Haarlem en Arnhem.

Voorzitter Joram van Velzen stelt dat de vraag of je als student energietoeslag kunt krijgen inmiddels afhankelijk is van de buffers die individuele gemeenten hebben. Dat komt omdat het kabinet volgens hem nog steeds niet voldoende middelen beschikbaar stelt aan gemeenten voor de toeslag. Armoedewethouders van verschillende studentensteden vroegen het kabinet eerder al om met een landelijke regeling te komen