Nibud: ‘Mobiliteit ook te duur voor mensen met modaal inkomen’

Gezinnen en stellen met een modaal inkomen houden te weinig geld over voor vervoer. Als gezinnen niet bezuinigen op andere uitgaven, komen zij gemiddeld 200 tot 900 euro per maand tekort. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Nibud in opdracht van de Mobiliteitsalliantie.

Vervoer is voor veel mensen een randvoorwaarde om mee te kunnen doen aan de maatschappij. Uit recent onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) bleek al dat zo’n 10 procent van de volwassenen problemen ervaart bij het betalen van vervoer. Zij geven er bijvoorbeeld meer geld aan uit dan ze zich kunnen veroorloven of bezuinigen op andere dingen. Uit het onderzoek Betaalbaarheid mobiliteitskosten 2024 blijkt de groep mensen die niet genoeg geld heeft voor vervoer nog groter.

Zorgen over stijging mobiliteitskosten

De Mobiliteitsalliantie maakt zich zorgen over de stijgende prijs van vervoer. Daarnaast vragen de organisaties zich af voor welke groepen huishoudens mobiliteit nog wel betaalbaar is en voor welke huishoudens niet. Volgens hen is de prijs van vervoer in de periode 2015 tot 2023 met bijna 30 procent gestegen. Die stijging ligt iets hoger dan de inflatie van 26 procent over die periode, stelt de alliantie.

Gemiddelde vervoersbehoefte

Het Nibud onderzocht voor een aantal voorbeeldhuishoudens of ze een minimale en een gemiddelde vervoersbehoefte kunnen betalen. Uit dit onderzoek blijkt dat bij een gemiddelde invulling er tekorten ontstaan voor huishoudens met één minimumloon. Dat geldt ook voor paren, met en zonder kinderen, bij een modaal inkomen (44.000 euro bruto). Bij een inkomen van anderhalf keer modaal (door 2 werkende partners) is er wel ruimte in het budget voor een gemiddelde invulling van mobiliteit.

Krap voor minima

De minimale vervoersbehoefte is voor alle huishoudens met een inkomen op het minimumloon en rond modaal in theorie wel te bekostigen. Een kanttekening is hierbij op zijn plek: voor de huishoudens met alleen minimumloon is dit krap. ‘Wanneer deze huishoudens in de praktijk geconfronteerd worden met tegenslagen als persoonlijk onvermijdbare kosten (ziekte, schulden) of niet perfect met geld omgaan, dan zijn minimale uitgaven niet gegarandeerd,’ aldus het Nibud.

Dichter bij elkaar

De Mobiliteitsalliantie ziet verschillende richtingen voor de aanpak van dit probleem, waaronder voor overheden. Zo pleiten de samenwerkende organisaties ervoor om wonen, werken en voorzieningen dichter bij elkaar te brengen. ‘Dan zijn de reisafstanden korter en de reiskosten lager. Ook nog eens goed voor de vermindering van CO2-uitstoot. Dit is een taak voor overheden. De ordening van werken, wonen en vrije tijd bepaalt voor een groot deel ons mobiliteitsgedrag.’