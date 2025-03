Inkomen 650.000 huishoudens ontoereikend voor auto

Zo’n 7,5 tot 9 procent van de huishoudens heeft geen auto, omdat ze daar niet het geld voor hebben. Dit zijn circa 650.000 van de 8 miljoen huishoudens in Nederland. Bijna een kwart daarvan ervaart problemen om bijvoorbeeld ziekenhuis, werkplek of onderwijsinstelling te bereiken.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Financieel autoloos’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Ruim een kwart van de huishoudens heeft niet de beschikking over een auto in eigendom of lease, zo staat in het KiM-onderzoek.

Niet op te brengen

Een deel van de autoloze bewoners kiest hier vrijwillig voor. Een ander deel zou wel willen, maar heeft geen auto door bijvoorbeeld een beperking, ouderdom, medicijngebruik, ruimtegebrek of een rijontzegging. Van alle huishoudens zonder een auto heeft 1 op de 3 geen auto omdat hun inkomen niet toereikend is.

De zogenoemde ‘financieel autoloze’ huishoudens kunnen de kosten niet opbrengen. Denk aan de lasten die gepaard gaan met het behalen van een rijbewijs, de aanschaf van een auto, of het gebruik ervan.

Problemen bereikbaarheid

Mensen die geen auto hebben om financiële redenen, reizen gemiddeld langer dan anderen. Bijna een kwart (23 procent) van deze groep loopt regelmatig tegen problemen aan om familie of vrienden te bezoeken of om voorzieningen te bereiken zoals een supermarkt, ziekenhuis, sportvereniging, hobbyplek of werk- of onderwijslocatie.

Wie om niet-financiële redenen geen auto heeft, ervaart iets minder problemen. De helft van deze groep meldt geen problemen om gewenste bestemmingen te bereiken.

Vervoersarmoede tegengaan

Het KiM deed onderzoek naar aanleiding van een Kamermotie om in kaart te brengen welke huishoudens geen auto hebben vanwege de onbetaalbaarheid. Vorig jaar bleek ook uit onderzoek van het KIM dat mobiliteit flink drukt op het budget van huishoudens met minder middelen. Zo’n 10 procent van de volwassenen ervaart problemen bij het betalen van vervoer. Ze geven er bijvoorbeeld meer geld aan uit dan ze zich kunnen veroorloven of bezuinigen ervoor.

Verschillende gemeenten ondernemen acties en initiatieven om deze vervoersarmoede tegen te gaan. Zo biedt Amsterdam gratis openbaar vervoer aan kinderen van 4 tot 11 jaar. De gemeente Rotterdam doet hetzelfde en zo zijn er meer gemeenten.