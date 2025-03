Faber noemt resultaten grenscontroles ‘bemoedigend’

De grenscontroles die het kabinet invoerde om illegale immigratie tegen te gaan, leiden tot ‘bemoedigende resultaten’. Dat meldt asielminister Faber, die de controles de komende 3 maanden voortzet. Grensgemeenten zijn echter nog niet overtuigd van het succes.

Tijdens de eerste 3 maanden is aan 250 vreemdelingen de toegang tot Nederland geweigerd, aldus Faber. Zij konden bijvoorbeeld niet onderbouwen wat ze kwamen doen en voor hoe lang, hadden niet de juiste papieren op zak, of werden gezien als ‘gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid’.

Meer controles

In haar brief zet Faber de resultaten af tegen de 150 illegale vreemdelingen die de marechaussee in dezelfde periode vorig jaar aantrof bij ‘mobiele controles’ in grensgebieden. Tijdens de nieuw ingevoerde grenscontroles werden méér mensen gecontroleerd en de toegang tot het land ontzegd.

Het aantal aanhoudingen daalde daarentegen ‘significant’ tegenover vorig jaar. Zo werden bij de recente controles 90 personen opgepakt vanwege onder andere documentfraude, mensensmokkel, verkeersdelicten en drugscriminaliteit. Vorig jaar leidden de mobiele controles nog tot 260 aanhoudingen voor vergelijkbare delicten. De precieze reden van deze daling zou ‘niet te achterhalen’ zijn.

‘Niet veelzeggend’

De 46 grensgemeenten zijn al langer kritisch over Fabers beleid, en tonen zich ook nu niet overtuigd van de effectiviteit, zo laat burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt weten. Ze noemt de cijfers ‘nog niet heel veelzeggend’ en heeft in gesprek met de minister om duiding gevraagd.

Zo wil Sikkema weten wat het effect van de extra inzet is ten opzichte van de controles ‘die er altijd al zijn’. Bovendien ervaren gemeenten ‘overlast zoals files en ongelukken’, zegt haar woordvoerder. ‘Ons standpunt blijft dan ook dat de controles na juni moeten stoppen.’

Bestaande capaciteit

De marechaussee heeft de grenscontroles volgens Faber binnen de bestaande capaciteit uitgevoerd, zonder dat dit ten koste ging van de beveiligingstaken. De controles zitten andere taken niet in de weg, wel wordt er qua bezetting geschoven met mensen, bevestigt een woordvoerder van de marechaussee.

Faber belooft de Kamer voor het zomerreces bij te praten over de resultaten over de gehele periode van zes maanden. Over eventuele verlenging neemt het kabinet ‘in de komende periode’ een besluit.