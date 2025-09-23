Gemeenten willen met spoed overleg met kabinet over aanpak asielopvang

Gemeenten vragen om deze week nog overleg met het kabinet over de aanpak van de asielproblematiek. Dit schrijft Sharon Dijksma, voorzitter van de VNG, in een brief aan demissionair premier Dick Schoof. De VNG legt de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de aanhoudende opvangproblemen van vluchtelingen nadrukkelijk bij het kabinet.

In de brief stelt Dijksma dat de situatie onbeheersbaar wordt en dat gemeenten steeds verder gehinderd worden in hun dagelijkse functioneren. Ze noemt voorbeelden als raadsvergaderingen over opvang die verstoord raken, bestuurders die te maken krijgen met intimidatie en oplopende spanningen rondom het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De druk op gemeenten is volgens de VNG te groot; de asielketen is vastgelopen en opvang van grote groepen mensen is niet langer verantwoord te organiseren. Gemeenten begrijpen de zorgen van bewoners, maar zien dat ze hun wettelijke en internationale verplichtingen steeds verder in het gedrang zien komen.

De VNG stelt in de brief dat gemeenten herhaaldelijk aan de bel hebben getrokken, maar dat noodzakelijke randvoorwaarden voor een werkbare asielaanpak tot nu toe uitblijven. De gevolgen gaan volgens Dijksma verder dan alleen het asielbeleid: de rechtsstaat, veiligheid van inwoners en bestuurders, en het uitvoeringsvermogen van gemeenten staan onder druk. Dit noemt zij onacceptabel.

De brief is maandagavond naar het kabinet gestuurd, op de avond dat de politie ingreep bij een vergadering van de gemeente Noordwijk over een toekomstig asielzoekerscentrum in het dorp. Daar werden rookbommen en vuurwerk afgestoken en eieren gegooid op twee journalisten en een politieauto. En op de dag dat de gemeente Amersfoort besloot dat twee beoogde locaties voor de opvang van vluchtelingen voorlopig van de baan zijn, na informatieavonden waarbij de emoties hoog opliepen en er buiten werd gedemonstreerd.

De koepelorganisatie legt vijf concrete punten op tafel voor het overleg. Een belangrijke eis is directe landelijke regie en duidelijke bestuurlijke steun vanuit het kabinet. Ook moet er snel meer duidelijkheid komen in wet- en regelgeving. De VNG vraagt om transparantie van de kant van het kabinet: de gemeenten willen deze week weten welke stappen premier Schoof gaat nemen om de ontstane situatie om te keren.

Maatregelen om bezetting in Ter Apel onder de 2000 mensen te krijgen

Minister Keijzer voor Asiel en Migratie kondigde dinsdag aan dat zij maatregelen neemt om de bezetting in aanmeldcentrum Ter Apel onder de 2000 mensen te krijgen. De afgelopen dagen verbleven er in het aanmeldcentrum regelmatig meer asielzoekers dan is afgesproken met de gemeente Westerwolde.

In asielzoekerscentra door het hele land verblijven circa 2000 zogenaamde nareizigers met een verblijfsvergunning, waarvan een familielid al in zijn gemeente gehuisvest is. Nareizigers zullen worden doorverwezen naar de gemeente waar hun familielid woont. Hierover zal uiteraard contact plaatsvinden met de gemeente. Ze trekken zoveel mogelijk bij hun familielid in. Nu wachten de nareizigers nog in een azc. Kleine gezinnen worden eerst doorgestuurd naar de referent. Zo wordt met het COA gewerkt aan een oplossing om de asielketen te ontlasten. Tegelijkertijd neemt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers geen nieuwe nareizigers met een verblijfsvergunning meer op, waarvan de referent al in de gemeente gehuisvest is. Die mensen worden meteen herenigd met hun familie.