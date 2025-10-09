Forse kritiek experts op asielwetten in Eerste Kamer

Bij de behandeling van de nieuwe asielwetten in de Eerste Kamer afgelopen dinsdag uitten diverse experts en organisaties forse kritiek.

Volgens vertegenwoordigers van onder meer IND, COA, VNG en de politie kan de Asielnoodmaatregelenwet juist leiden tot méér in plaats van minder benodigde opvangplekken, omdat asielzoekers langer in de opvang zullen verblijven. Bestuursvoorzitter van COA Milo Schoenmaker stelde dat de voorgestelde wijzigingen ervoor zorgen dat het verblijf in opvang verlengd wordt, wat de druk op opvangcapaciteit vergroot. Daarnaast zijn experts kritisch over onderdelen van de wet die mogelijk in strijd zijn met bestaande wetgeving en waarschijnlijk voor de rechter geen stand houden. Dit zou tevens leiden tot meer bezwaarprocedures en een hogere werkdruk bij rechters, met langere wachttijden tot gevolg.

De Adviesraad Migratie waarschuwt dat het onduidelijk is wat de effecten van de voorstellen zijn, en adviseert de wet daarom niet aan te nemen. Ook is er kritiek op het strafbaar stellen van hulp aan illegale vluchtelingen: volgens de politie levert dit geen aantoonbare bijdrage aan het terugdringen van de instroom of effectievere terugkeer, maar vergroot het risico op illegaliteit, criminaliteit en extra maatschappelijke onveiligheid. De maatregelen zouden bovendien zorgen voor meer druk op de politie.

VNG: asielketen heeft rust nodig

De VNG maakt zich ernstige zorgen over de diverse verstoringen van de openbare orde en toenemende druk op gezondheidszorg én handhaving, zonder dat er een werkbaar handelingsperspectief wordt geboden. Voorkomen moet worden dat risico’s en kosten verschuiven naar de lokale uitvoering, terwijl het beoogde effect -verlichting van de druk op voorzieningen en een beter functionerende asielketen – achterwege blijven.

Woensdag stapte senator Cees van de Sanden uit de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Hij verwijt de VVD dat zij is afgedreven van haar liberale kernwaarden als vrijheid, verdraagzaamheid en rechtsstaat, onder meer door steun aan asielplannen en moties waar hij principieel tegen is. Door eerdere afsplitsingen bij BBB en nu bij de VVD krimpen beide partijen; GroenLinks-PvdA wordt daardoor de grootste fractie in de Eerste Kamer. Het politieke landschap raakt hierdoor versnipperd en de toekomst van de asielwetten blijft onzeker. Beide asielwetten moeten met een novelle nog opnieuw langs de Tweede Kamer. De bedoeling is dat de Eerste Kamer er daarna nog dit jaar over stemt.