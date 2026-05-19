Jetten: ‘vliegend team’ gaat gemeenten ondersteunen bij asielopvang

Het kabinet wil samen met gemeenten meer inzetten op ‘maatwerk’ in lokale asielopvang, zei premier Rob Jetten (D66) na afloop van overleg met bestuurders uit gemeenten en provincies. Een speciaal ‘vliegend team’ moet gemeenten ondersteunen die nu nog niet voldoende capaciteit hebben om hun aandeel aan vluchtelingen op te vangen.

Volgens Jetten houdt maatwerk soms kleinere locaties in, of juist meer faciliteiten op grotere locaties. Wel benadrukt hij dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt en dat zij hun aandeel moeten leveren.

Jetten sprak met de bestuurders na enkele onrustige weken rondom opvanglocaties. Bij rellen in Loosdrecht werd brand gesticht bij een noodopvang. “Dit gaat alle perken te buiten”, herhaalde de premier.

De protesten zullen niet van de ene op de andere dag voorbij zijn, erkende Jetten. Wel denkt hij dat “de komende maanden” de resultaten merkbaar moeten zijn van een lagere instroom en een beter georganiseerde opvang.

Constructiever

Daarvoor is het volgens hem wel nodig dat sommige gemeenten zich constructiever opstellen en niet langer weigeren om vluchtelingen op te nemen. “Pak het gesprek op een andere manier aan”, sprak Jetten die gemeenten toe. Als een bepaald type opvang niet zou passen in de gemeente, vindt Jetten dat gemeenten zelf met andere ideeën moeten komen.

De premier sloot zich aan bij een oproep van bestuurders aan politici om niet langer begrip te tonen voor gewelddadige demonstranten. “Hierop is geen enkele nuance mogelijk. We moeten het keihard veroordelen en die mensen moeten snel worden opgespoord en gestraft.” Jetten sprak het Openbaar Ministerie daarover, dat volgens hem “zeer gemotiveerd” is om achter de relschoppers aan te gaan.

Reactie VNG

“Het kabinet heeft vanavond een stap naar voren gezet en daar ben ik heel blij mee” zei voorzitter Sharon Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maandag na het overleg. De VNG wilde spoedoverleg na de recente rellen. Het is “heel belangrijk” dat het kabinet normerend optreedt, aldus Dijksma, die burgemeester van Utrecht is. Er is een “grens aan wat we accepteren” en het is belangrijk om dat “samen te zeggen”, zei ze.