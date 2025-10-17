Extra aandacht voor taal en vrouwelijke statushouders bij inburgering

Taal en werk vormen de sleutel tot succesvolle integratie van nieuwkomers in Nederland. Staatssecretaris Nobel wil daarom belemmeringen wegnemen die het combineren van werk en taal leren in de weg staan.

De zogenoemde zelfredzaamheidsroute (Z-route), die bedoeld is voor inburgeraars met weinig of geen scholing, wordt aangepast zodat een groter deel van het taalonderwijs in de praktijk kan plaatsvinden.

Binnen de huidige Wet inburgering 2021 moeten deelnemers aan de Z-route 800 uur taallessen en 800 uur aan participatieactiviteiten volgen. Vanaf 2026 mogen 200 uur van het taalonderwijs worden ingevuld op de werkvloer — bijvoorbeeld in startbanen of duale trajecten. Volgens de staatssecretaris helpt deze werkwijze mensen sneller de taal te leren én aan werk te komen. “Zo kunnen mensen sneller aan de slag en slaan we twee vliegen in één klap,” aldus Nobel. De regelgeving wordt hiervoor aangepast, terwijl de intensiteit van de route behouden blijft.

Vrouwelijke statushouders

Nobel wil de positie van vrouwelijke inburgeraars versterken door drie concrete acties binnen het inburgeringsbeleid. Vrouwen blijken vaak extra kwetsbaar door sociale of financiële afhankelijkheid en lopen risico op onveiligheid of uitsluiting. Gemeenten en inburgeringsconsulenten krijgen daarom een grotere rol in begeleiding en signalering.

De eerste actie richt zich op het opbouwen van een duurzaam sociaal netwerk. Tijdens het inburgeringstraject worden diverse contactmomenten benut om vrouwen te verbinden met maatschappelijke en vrouwenorganisaties. Via de maatschappelijke begeleiding, het Participatieverklaringstraject (PVT) en gesprekken met gemeenten krijgen zij ondersteuning om een netwerk te vormen waarop zij ook na afronding van het traject kunnen terugvallen. De staatssecretaris wil dit samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verder uitwerken.

Daarnaast wordt gewerkt aan een centrale en overzichtelijke informatievoorziening via de website van Divosa. Gemeenten signaleren dat bestaande informatie over huiselijk geweld, financiële zelfredzaamheid en begeleiding van migranten vrouwen te versnipperd is. De nieuwe wegwijzer moet zowel voor vrouwelijke inburgeraars als professionals duidelijkheid bieden. Ook worden bestuurlijke afspraken voorbereid tussen het ministerie en gemeenten om meer vrouwelijke statushouders naar betaald werk te begeleiden.

De derde pijler is het verbeteren van kennis en vaardigheden bij professionals om onveiligheid sneller te signaleren. Gemeenten krijgen via contactmomenten met inburgeraars extra mogelijkheden om risicos op huiselijk geweld of schadelijke praktijken te herkennen. Er bestaat al een Meldcode voor huiselijk geweld, kindermishandeling en schadelijke praktijken, maar inburgeringsconsulenten ontvangen hierover nog niet standaard voorlichting. De staatssecretaris wil dat verbeteren via de Actieagenda Integratie, met nadruk op deskundigheidsbevordering in wijkteams.

Handhaving

Nobel benadrukt daarnaast het belang van strikte handhaving van de inburgeringsplicht. “Inburgering is niet vrijblijvend. Wie weigert zich in te zetten, moet daar de gevolgen van ondervinden.” Sinds de uitspraak van de Raad van State van juli 2025 kan uitvoeringsorganisatie DUO nog maar beperkt boetes opleggen aan statushouders die niet tijdig aan hun inburgeringsplicht voldoen. Nobel kondigt daarom aan de wet te willen wijzigen om dit weer mogelijk te maken. Gemeenten behouden daarnaast de bevoegdheid om boetes uit te delen aan inburgeraars die aantoonbaar niet meewerken aan hun integratie.