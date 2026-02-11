Kabinet verwacht van gemeenten handhaving taaleis Participatiewet

Staatssecretaris Nobel verwacht dat gemeenten dat zij de taaleis uit de Participatiewet opleggen en handhaven.

Dit schrijft de staatssecretaris in een Kamerbrief. Gemeenten zien het belang van taal als middel naar werk. Daarom verwacht de staatssecretaris dat zij de taaleis zullen opleggen en handhaven. Met de overheveling van de handhaving van de Participatiewet naar het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten zullen gemeenten hier beter toe in staat zijn. Onder het voorgenomen maatregelenbeleid kan de uitkering met 25% worden verlaagd bij een geconstateerde overtreding. Bij herhaalde overtredingen kunnen gemeenten de uitkering tot 100% verlagen. Zij zullen hier beleid op moeten maken.

Extra middelen

Het kabinet heeft extra middelen vrijgemaakt voor taalonderwijs aan de doelgroep van de taaleis; in 2027 gaat het om 3,7 miljoen euro, oplopend tot 17,4 miljoen euro structureel, waarover de staatssecretaris in gesprek is met gemeenten om deze zo effectief mogelijk in te zetten. In de tweede helft van 2025 zijn gesprekken gevoerd met wethouders uit kleine, middelgrote en grote gemeenten over uitvoering en handhaving van de taaleis, waarbij is benadrukt dat de taaleis een wettelijke verplichting is en actief moet worden toegepast; daarbij zijn ook knelpunten opgehaald.​

Daarnaast is een onderzoek uitgezet om de evaluatie van de taaleis uit 2019 te actualiseren; de resultaten worden in april met de Kamer gedeeld. Verder zijn rondetafelgesprekken georganiseerd met werkgevers, gemeenten en taalaanbieders over ervaren knelpunten en manieren om mensen in de bijstand beter te ondersteunen bij taalverwerving en toeleiding naar werk; deze gesprekken vonden in december plaats en lopen door in februari en maart, aangevuld met gesprekken met ervaringsdeskundigen.​

Naast de optimalisering van de taaleis worden extra stappen gezet om statushouders, in het bijzonder vrouwen, naar werk te begeleiden; in het voorjaar van 2026 starten tien gemeenten met een traject van hogeschool Arnhem Nijmegen gericht op betere begeleiding van vrouwelijke statushouders.

In april volgt een uitgewerkt plan voor verbetering van de taaleis en de inzet van middelen, zodat in 2027 meer mensen kunnen participeren met behulp van een effectieve taaleis.​