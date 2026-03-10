Gemeenten cruciaal bij ondersteuning jongeren met complexe problemen

Jongeren groeien op in een samenleving waarin druk en onzekerheid toenemen. Factoren zoals prestatiedruk, woningnood en individualisering leiden tot meer stress en mentale klachten. Tegelijkertijd zien gemeenten dat steeds meer jongeren instromen in de bijstand. Vaak gaat het om jongeren die met meerdere problemen tegelijk te maken hebben en ondersteuning nodig hebben op verschillende leefgebieden.

Om professionals in het sociaal domein te ondersteunen heeft Divosa de factsheet ‘Jongeren in een complexe samenleving’ ontwikkeld. Deze factsheet biedt inzicht in de situatie van jongeren en geeft gemeenten en uitvoeringsorganisaties praktische handvatten om hen beter te begeleiden.

Steeds complexere problematiek

Het aantal jongeren in de bijstand neemt toe, maar ook de aard van de problematiek verandert. Steeds vaker hebben jongeren te maken met een stapeling van problemen, zoals mentale klachten, schulden en woonproblemen. Daardoor is de ondersteuning die zij nodig hebben vaak breder en intensiever dan voorheen.

Hoewel veel jongeren werken of studeren, lukt het een deel niet om zelfstandig mee te doen in de samenleving. Vooral jongeren zonder startkwalificatie, jongeren met mentale problemen en jonge statushouders hebben vaak extra begeleiding nodig.

Stress, financiële zorgen en woningnood

Uit cijfers blijkt dat 43 procent van de jongeren zich regelmatig gestrest voelt en dat meer dan de helft gevoelens van eenzaamheid ervaart. Ook financiële zorgen spelen een belangrijke rol. Meer dan een kwart van de jongvolwassenen heeft moeite om rond te komen en een deel kampt met problematische schulden of risicovol online gokken.

Daarnaast maakt de woningcrisis het voor jongeren lastig om zelfstandig te wonen. Bijna een derde van de werkende jongeren of jongeren met een uitkering wil verhuizen, maar kan geen geschikte en betaalbare woonruimte vinden.

Samenhangende ondersteuning nodig

De factsheet benadrukt dat begeleiding naar werk alleen vaak onvoldoende is. Leefgebieden zoals werk, mentale gezondheid, wonen en financiën hangen sterk met elkaar samen. Gemeenten proberen daarom steeds vaker integrale ondersteuning te bieden, al blijft dit met beperkte middelen een uitdaging.

Vanaf 2026 verandert bovendien het wettelijk kader. Met de Participatiewet in Balans komt er meer ruimte voor maatwerk en voor de ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren. Daarnaast moet de nieuwe Wet van school naar duurzaam werk jongeren beter ondersteunen bij de overgang van onderwijs naar werk.