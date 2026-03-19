Dashboard geeft gemeenten inzicht in rechtsbijstand

Sinds maart 2026 is het Dashboard Rechtsbijstand Gemeenten openbaar beschikbaar. Met dit dashboard krijgen gemeenten inzicht in het aantal en de aard van toevoegingen voor gesubsidieerde rechtsbijstand die inwoners ontvangen.

Deze informatie helpt om patronen in geschillen te herkennen, beleid beter te onderbouwen en te vergelijken met andere gemeenten en landelijke ontwikkelingen.

Het dashboard is ontwikkeld door de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) in samenwerking met het Kenniscentrum Stelsel Gesubsidieerde Rechtsbijstand. Het bevat gegevens over toevoegingen waarbij gemeenten zelf partij zijn, maar ook over alle toevoegingen die aan inwoners binnen een gemeente zijn verstrekt. Een toevoeging is een vergoeding voor juridische hulp van een advocaat of mediator, waardoor mensen met een lager inkomen alleen een eigen bijdrage betalen.

Inzicht in gebruik en patronen

Het dashboard laat onder meer zien hoeveel toevoegingen jaarlijks worden verstrekt binnen het bestuursrecht, bijvoorbeeld bij zaken rond de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. Ook wordt zichtbaar in welke rechtsgebieden inwoners procederen en of sprake is van terugkerende of herhaalde procedures. Dergelijke informatie is binnen gemeenten vaak niet eenvoudig beschikbaar.

Basis voor gesprek en verbetering

De cijfers in het dashboard geven geen inzicht in de inhoud of uitkomst van individuele zaken. Daarnaast spelen lokale factoren zoals beleid, voorzieningen en de beschikbaarheid van juridische hulp een belangrijke rol. Daarom benadrukt de Raad voor de Rechtsbijstand dat het dashboard vooral bedoeld is als startpunt voor reflectie, dialoog en gezamenlijk leren.

Ook Divosa ziet het dashboard als een waardevol instrument om trends te signaleren en beleid te verbeteren. Gemeenten worden aangemoedigd om de data samen met sociaaljuridische partners te bespreken, bijvoorbeeld in een datadialoog met de Raad voor de Rechtsbijstand of in overleg met lokale partijen. Vanuit het programma Robuuste rechtsbescherming ondersteunt Divosa gemeenten hierbij.