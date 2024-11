Grensgemeenten uiten zorgen over grenscontroles

In een brief aan minister Faber (Asiel en Migratie) hebben 46 grensgemeenten hun zorgen geuit over de grenscontroles die zij wil invoeren. De gemeenten vrezen voor overlast voor inwoners en ondernemers.

Burgemeester van Baarle-Nassau Marjon de Hoon-Veelenturf stuurde de brief namens de burgemeesters van 46 grensgemeenten. De Hoon-Veelenturf is ook voorzitter van het bestuurlijk netwerk Grensoverschrijdende Samenwerking GROS. In het schrijven uiten de gemeenten hun zorgen over de aangekondigde grenscontroles die vanaf 9 december door het kabinet worden ingevoerd.

Zorgen

Ze vragen de minister om de overlast zoveel mogelijk te beperken en met hen in gesprek te gaan. De voorgenomen maatregelen zijn volgens hen onvoldoende duidelijk. ‘En de implicaties veroorzaken verwarring en zorgen onder bestuurders van grensgemeenten. De negatieve impact van de maatregelen op onze inwoners en ondernemers mag niet worden onderschat.’ De VNG onderschrijft de zorgen die de 46 gemeenten hebben over de invoering van grenscontroles.

Overlast beperken

De gemeenten willen de overlast voor inwoners en ondernemers tot een minimum beperken. Vooral voor de mensen die meerdere keren per dag de grens oversteken, omdat ze over de grens werken, naar school gaan of studeren. De maatregelen die de minister hiervoor eerder bedacht, zijn volgens de burgemeesters niet duidelijk. Ze roepen Faber op om met een verder uitgewerkt voorstel te komen waarin wordt toegelicht hoe inwoners, grenswerkers en ondernemers zomin mogelijk overlast ervaren.

Tijdelijk

Ook vragen de 46 gemeenten de tijdelijkheid te waarborgen. ‘Wij constateren dat u de grenscontroles ziet als een tijdelijke maatregel. We dringen er echter op aan om de maatregel zo snel als mogelijk af te schaffen en deze niet op voorhand al voor een periode van 6 maanden te laten gelden.’

Effectiviteit evalueren

Verder wordt gevraagd om de effecten van de controles voortdurend te monitoren en te evalueren. De burgemeester twijfelen namelijk aan de effectiviteit van grenscontroles in het bestrijden van illegale migratie. Ook vinden ze dat rekening moet worden gehouden met een toename van het aantal geregistreerde incidenten vanwege de intensievere controles. ‘Wij roepen op om grensgemeenten hier actief bij te betrekken.’

Praten

Asielminister Faber gaat ‘op korte termijn’ praten met de gemeenten in de grensstreek ‘over hun zorgen’, laat haar woordvoerder in reactie op de brief weten. Of Faber na enige tijd zou willen nagaan of de controles wel verstandig zijn, zoals de gemeenten bepleiten, wil het ministerie nog niet zeggen. De controles worden in principe voor een halfjaar ingevoerd.