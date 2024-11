Gemeentelijke gebouwen kleuren oranje tegen vrouwengeweld

Maandag startte de campagne Orange the World. Verschillende gemeenten vragen, net als in eerdere jaren, aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Ze verlichten onder andere hun gebouwen oranje, als symbool voor een hoopvolle toekomst zonder geweld.

Orange the World is een wereldwijde jaarlijkse campagne die aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Gemeenten sluiten zich er al een aantal jaar bij aan. De start van de campagne is ieder jaar op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, en loopt tot de Internationale Mensenrechtendag op 10 december. Tijdens deze periode worden inmiddels in meer dan 100 landen gebouwen of objecten oranje verlicht. Ook zijn er verschillende activiteiten, zoals debatten en demonstraties, en wordt geld ingezameld.

Wat de cijfers zeggen

De aanleiding hiervoor schuilt in cijfers die er niet om liegen. In Nederland sterft elke 8 dagen een vrouw door geweld van een (ex-) partner. Bijna 1 op de 4 vrouwen in Nederland heeft of had te maken met een vorm van seksueel misbruik of seksueel geweld. Daarnaast krijgt 53 procent van de Nederlandse vrouwen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag, 73 procent maakte seksuele intimidatie mee.

Bewustwording creëren

Het thema van de campagne is hetzelfde als vorig jaar: ‘Veilig, overal en altijd’. De campagne richt zich met name op bewustwording: geweld tegen vrouwen en meisjes komt op allerlei plekken in de samenleving voor. Van werk, sportclub en uitgaansleven tot onderwijs, studentenvereniging en ‘achter de voordeur’.

Het idee achter het thema is dat iedereen iets kan doen om geweld te voorkomen of te stoppen, en medestander te worden. De campagnevoerders nodigen iedereen uit om onderdeel van de oplossing te worden en zich #medestander in de strijd tegen geweld te verklaren.

Oranje gemeenteland

Ook in gemeenteland kleuren heel wat gebouwen oranje. Bijvoorbeeld in de gemeente Zeist, waar ook de film C’è ancora domani over het thema wordt vertoond. Scholieren in de gemeente krijgen speciale gastlessen, en er loopt een fotowedstrijd in het kader van de campagne. De winnende foto wordt tentoongesteld. In de bibliotheken van Zeist, Soest en Baarn is aandacht voor het onderwerp via informatieve beeldschermen.

In de gemeente Rotterdam kleuren meerdere gebouwen oranje en wordt ook de Orange the World-vlag gehesen. Tijdens de kick-off van de campagne wordt een korte film Het ligt aan mij vertoond, een korte psychologische thriller over intieme terreur en femicide, gemaakt door Rotterdamse makers.

Na afloop van de film is er een panelgesprek met de makers, professionals, ervaringsdeskundigen (overlevers) en nabestaanden. Ook wordt er dan onthuld welke welke kunstenaar het monument over femicide gaat maken naar aanleiding van de de motie ‘Opdat we Hümeyra nooit vergeten’. En een een gedicht over femicide voorgedragen door de stadsdichter.

Groningen

Ook in de gemeente Groningen zijn de gebouwen 16 dagen lang oranje verlicht, wapperen de vlaggen met het campagne-logo en is de campagne op verschillende plekken in de gemeente zichtbaar. Ook organiseren verschillende organisaties activiteiten en brengen hiermee dit belangrijke thema onder de aandacht, zoals het uitdelen van rozen en het organiseren van een dialoog tussen studenten.

Meer gemeenten vragen aandacht voor het thema.

Amsterdam

🧡 Vanavond kleuren we oranje om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen.



Vind hulp en advies als je zelf te maken hebt met geweld of je je zorgen maakt over iemand in je omgeving. ⤵https://t.co/Y4okiIwFzC — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) November 25, 2024

Hoeksche Waard