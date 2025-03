Steeds meer gemeenten pakken straatintimidatie aan

Er zijn recent 3 handreikingen ontwikkeld die gemeenten ondersteunen bij schuldhulpverlening. Zo is er een hulpmiddel voor de invoering van het Convenant Lokale Overheid. Ook ligt er een handreiking voor samenwerking met vrijwilligers in de schuldhulp. En er is een factsheet adviezen bij informele schulden. De eerste uit het rijtje hierboven, is de nieuwe Handreiking Convenant... lees verder