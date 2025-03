‘Advies jeugdhulp van kaft tot kaft overnemen’

Gemeenten willen dat het kabinet het advies van de deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd niet gedeeltelijk maar in z’n geheel overneemt. Dat onderstreept gemeentekoepel de VNG voorafgaand aan een Kamerdebat donderdag.

De Tweede Kamer spreekt donderdag over het kabinetsvoorstel Wet verbetering toegang jeugdzorg. De VNG zegt de hoofdlijn van het voorstel te onderschrijven, net als het rapport Groeipijn van de deskundigencommissie die zich over de jeugdzorg boog.

Financiële ruimte

‘Wij nemen de uitkomsten en aanbevelingen van kaft tot kaft over, hoewel het advies op onderdelen “pijn” doet en gemeenten een taakstelling oplegt waarvoor zij geen financiële ruimte hebben,’ schrijft de VNG aan de Tweede Kamer. Ook het kabinet zou het advies helemaal moeten omarmen, in plaats van er selectief in te winkelen. ‘We accepteren daarbij dat gemeenten 50 procent van de tekorten in 2023 en 2024 zelf moeten dragen.’

Hierbij hamert de VNG erop dat óók de andere adviezen van de commissie moeten worden opgevolgd. ‘De aanbeveling van de commissie om de geplande extra bezuinigingen vanaf 2026 te schrappen en het feitelijke uitgavenniveau over 2024 als vertrekpunt te hanteren voor 2025 en verder, is zeer belangrijk. Het is daarom cruciaal dat het kabinet bij voorjaarsnota volledig in lijn met het rapport het financieel kader aanpast.’

Niet dé oplossing

Het nieuwe wettelijke kader noemt verschillende vormen van jeugdhulp, en hoe gemeenten deze moeten inkopen: lokaal, regionaal of bovenregionaal. De VNG onderschrijft de noodzaak van verplichte gemeentelijke samenwerking hierbij, maar waarschuwt voor te hooggespannen verwachtingen: ‘Zoals ook de commissie-Van Ark benadrukt, is jeugdhulp niet altijd de oplossing voor hulpvragen van kinderen en gezinnen.’

Verder noemen gemeenten het ‘van belang dat de overheid terughoudend is om in beleid en regelgeving meer nadruk te leggen op individuele hulpverlening’. Dat zou in het voorstel nu onvoldoende het geval zijn. ‘Wij hebben serieuze zorgen dat de huidige omschrijvingen van ambulante jeugdhulpvormen bijdragen aan een trend waarbij meer kinderen worden doorverwezen naar individuele jeugdhulp,’ aldus de VNG.

Buiten jeugdzorg

‘Het gevolg is dat problemen vaker als “meervoudig”, “complex” of “ernstig” worden bestempeld, mede omdat deze termen op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd.’ Een risico hierbij zou zijn dat oplossingen buiten de jeugdzorg weinig of geen aandacht krijgen.