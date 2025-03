Subsidie voor wijkscan bewegen en ontmoeten 

Bewegen en mensen ontmoeten zijn belangrijke randvoorwaarden om gezond en gelukkig ouder te worden. Met een wijkscan kun je de omgeving zo inrichten dat deze meer uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Hiervoor is nu subsidie beschikbaar.

Een gezonde leefomgeving kan positief bijdragen aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van bewoners. Met de wijkscan kan een gemeente samen met bewoners bekijken hoe de wijk hiertoe uitnodigt, zo meldt kennisorganisatie ZonMw. De uitkomsten hiervan zijn te gebruiken bij de herstructurering van wijken.

Veel wijkscans

Hoe de wijk is ingericht – hoe veilig en toegankelijk deze is en in hoeverre er voorzieningen in de buurt zijn – bepaalt voor een groot deel óf mensen buiten komen, bewegen en elkaar ’toevallig’ ontmoeten. Er zijn veel verschillende wijkscans beschikbaar. Als gemeente ben je vrij in het kiezen van een passende methode. Het kennisplatform CROW heeft hiervoor een factsheet.

Voor maximaal 2 wijken in de gemeente kan subsidie worden aangevraagd. Dat is 15.000 euro voor de eerste wijk en 5.000 euro voor de tweede. In totaal is voor deze subsidieoproep een budget van 800.000 euro beschikbaar. De regeling staat in principe open tot 16 oktober 2025. Elke gemeente kan subsidie aanvragen, maar gemeenten uit landelijk gebied of krimpgebieden worden nadrukkelijk uitgenodigd.

Subsidie aanvragen

De scan moet zich in ieder geval richten op ouderen, voor wie ook de subsidie is. De scan mag ook uitgebreid worden met andere doelgroepen, zoals kinderen, mensen met een beperking of jongere inwoners met dementie.

Inwoners uit de doelgroep moeten betrokken zijn bij het uitvoeren van de wijkscan. Net als bij het opstellen van verbeterpunten voor de aanpassingen van de wijk. De informatie uit de wijkscan moet worden omgezet in verbeterpunten en opgenomen in beheersplannen voor de wijk.