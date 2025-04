Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht sluit na wegvallen subsidie

Als Nederland zijn EU-doelen niet zou halen voor bijvoorbeeld water, bodem of dehypotheekrenteaftrek, dan mogen lokale overheden hier niet op worden afgerekend. Zij dienen hun financiële middelen in dat geval gewoon te behouden. Dit schrijft gemeentekoepel de VNG in een paper over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2028-2034 van de Europese Unie: ‘De paper is... lees verder