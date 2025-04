‘Laatste dringende oproep aan kabinet’

Het conflict tussen gemeenten en het Rijk draait uit op een juridische strijd als het kabinet morgen tijdens het Overhedenoverleg weer niet beweegt. ‘Helaas hebben de vele overleggen tot op heden niets concreets opgeleverd en staan we nog steeds met lege handen. Geen afspraken, geen duidelijkheid, geen perspectief.’

Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan premier Schoof. Gemeenten doen een ‘laatste dringende oproep aan het kabinet om tot concrete afspraken te komen’. Niet alleen voorzieningen en taken van gemeenten, maar ook die van het kabinet komen in het geding, waarschuwt de VNG.

Veel op het spel

‘Er staat de komende dagen veel op het spel met in potentie grote gevolgen,’ schrijft VNG-voorzitter Sharon Dijksma. ‘Dat we als mede-overheden nu misschien voor het eerst in de geschiedenis ons gelijk via de rechter moeten gaan halen ervaar ik als een dieptepunt in onze onderlinge verhoudingen en een grote nederlaag voor onze inwoners. ‘

Dijksma herhaalt dat gemeenten bij het uitblijven van voldoende geld voor jeugdzorg, naar de rechter zullen stappen. ‘Ik hecht eraan om nogmaals duidelijk te maken dat wij bij uitblijven van aanvullende financiering rondom de uitvoering van de Jeugdwet, de Staat onmiddellijk na het Overhedenoverleg van

woensdag aanstaande in gebreke zullen stellen.’

Geen andere weg

‘Dan rest ons helaas geen andere weg dan juridische stappen te zetten en navordering te vorderen op basis van de Gemeentewet. U zet gemeenten met de rug tegen de muur en voor gemeenten staat dan geen andere weg open om u te bewegen tot het nakomen van uw wettelijke verantwoordelijkheid.’

Als het tot een juridische procedure komt, achten gemeenten zich ook niet meer gebonden aan eerdere akkoorden onder voorbehoud van financiering. ‘Alle afspraken’ die gemeenten afgelopen jaren maakten met het Rijk, worden in dat geval aan de VNG-ledenvergadering voorgelegd. Tot die vergadering gaat de VNG ‘uiterst terughoudend om’ met nieuwe uitnodigingen van het kabinet.

Cruciale opgaven

Daarbij wijst de VNG-voorzitter erop dat ‘zonder de inzet van gemeenten meerdere ministers hun stelselverantwoordelijkheid (wonen, zorg, bestaanszekerheid) niet kunnen nemen, waardoor cruciale maatschappelijke opgaven die een gezamenlijke aanpak vergen tot stilstand komen.’

Dijksma verwijst in de VNG-brief ook naar het regeerakkoord. ‘Het kabinet heeft bij haar aantreden hoge verwachtingen gewekt rond goed bestuur en herstel van vertrouwen in de rechtstaat. Wanneer de medeoverheden door uw toedoen lijnrecht tegenover het kabinet komen te staan blijken dat slechts loze woorden.’